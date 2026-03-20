Cagliari-Napoli, McTominay e Politano sicuri: “Ecco cosa ci siamo detti per il finale di stagione”

Protagonista del match con il gol vittoria, Scott McTominay si è presentato ai microfoni di DAZN, come MVP di Cagliari-Napoli, con al suo fianco Matteo Politano. I due azzurri hanno analizzato il match vinto e hanno svelato un obiettivo per il finale di stagione.
Cagliari-Napoli, McTominay e Politano carichi per il finale di stagione
Per primo Politano ha analizzato la gara col Cagliari, specificando quale è stato il limite della squadra, che dovrà migliorare nelle prossime partite:
“Il Cagliari in casa è tosto e rognoso. Dovevamo fare più gol perchè all’ultimo rischi di prendere e sarebbe stato un peccato. La Nazionale? C’è entusiasmo e vogliamo arrivare a domenica per la nazionale e qualificarci”.
Anche McTominay ha analizzato la situazione in squadra, pensando al finale di stagione:
“De Bruyne è un ottimo giocatore e giocare con lui è semplice. Abbiamo avuto un sacco di infortuni, ma siamo in una buona posizione di classifica e ora l’obiettivo è vincere più partite possibile dopo la sosta“.