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Cagliari-Napoli, McTominay e Politano sicuri: “Ecco cosa ci siamo detti per il finale di stagione”

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Cagliari-Napoli, McTominay e Politano sicuri: “Ecco cosa ci siamo detti per il finale di stagione”
McTominay e Politano intervistati dopo Cagliari-Napoli
McTominay e Politano parlano dopo il Cagliari

Protagonista del match con il gol vittoria, Scott McTominay si è presentato ai microfoni di DAZN, come MVP di Cagliari-Napoli, con al suo fianco Matteo Politano. I due azzurri hanno analizzato il match vinto e hanno svelato un obiettivo per il finale di stagione.

Cagliari-Napoli, McTominay e Politano carichi per il finale di stagione

Per primo Politano ha analizzato la gara col Cagliari, specificando quale è stato il limite della squadra, che dovrà migliorare nelle prossime partite:

“Il Cagliari in casa è tosto e rognoso. Dovevamo fare più gol perchè all’ultimo rischi di prendere e sarebbe stato un peccato. La Nazionale? C’è entusiasmo e vogliamo arrivare a domenica per la nazionale e qualificarci”.

Anche McTominay ha analizzato la situazione in squadra, pensando al finale di stagione:

De Bruyne è un ottimo giocatore e giocare con lui è semplice. Abbiamo avuto un sacco di infortuni, ma siamo in una buona posizione di classifica e ora l’obiettivo è vincere più partite possibile dopo la sosta“.

Claudio Mancini, giornalista pubblicista con oltre 6 anni di esperienza nel settore tra stampa online, live streaming, TV e social media. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, Calciomercato.it e TVPlay.it ricoprendo diversi ruoli tra cui: conduttore, opinionista, autore di format, redattore, telecronista, speaker e creator. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 183232

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