Cagliari-Napoli, McTominay e Politano sicuri: “Ecco cosa ci siamo detti per il finale di stagione”

Protagonista del match con il gol vittoria, Scott McTominay si è presentato ai microfoni di DAZN, come MVP di Cagliari-Napoli, con al suo fianco Matteo Politano. I due azzurri hanno analizzato il match vinto e hanno svelato un obiettivo per il finale di stagione.

Cagliari-Napoli, McTominay e Politano carichi per il finale di stagione

Per primo Politano ha analizzato la gara col Cagliari, specificando quale è stato il limite della squadra, che dovrà migliorare nelle prossime partite:

“Il Cagliari in casa è tosto e rognoso. Dovevamo fare più gol perchè all’ultimo rischi di prendere e sarebbe stato un peccato. La Nazionale? C’è entusiasmo e vogliamo arrivare a domenica per la nazionale e qualificarci”.

Anche McTominay ha analizzato la situazione in squadra, pensando al finale di stagione: