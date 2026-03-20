Nazionale, i convocati di Gattuso per la missione Mondiale: ci sono quattro giocatori del Napoli

Il ct Gattuso ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati per i playoff per l’accesso ai Mondiali, che vedrà l’Italia impegnata prima contro l’Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, contro una fra Galles e Bosnia. Nell’elenco sono presenti anche quattro giocatori del Napoli.
I convocati di Gattuso
L’elenco dei convocati di Gattuso per i playoff mondiali prevede, fra i calciatori del Napoli, la presenza di Meret (con esclusione a sorpresa per Vicario), Buongiorno, Spinazzola e Politano. Confermata, come sembrava fin dall’inizio, l’assenza di capitan Di Lorenzo, out per infortunio. Di seguito l’elenco completo:
Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).