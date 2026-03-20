Napoli, spunta la clausola ‘anti-Juve’: la decisione di ADL

Stanislav Lobotka è finito nel mirino della Juventus. Una voce che circola da settimane, e che man mano si fa sempre più concreta, a tal punto da spingere Aurelio De Laurentiis a muoversi in anticipo: la trattativa potrebbe subire una brusca frenata.

Spalletti sogna Lobotka: la Juve ci prova

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’interesse della Juventus per Lobotka parte dalle richieste dirette di Luciano Spalletti, che sarà confermato quasi certamente sulla panchina della Juventus anche nella prossima stagione. L’allenatore toscano conosce bene le qualità dello slovacco: lo ha avuto a Napoli, ci ha vinto uno scudetto insieme e sa esattamente cosa può dare in un centrocampo da ricostruire come quello bianconero.

Dall’altra parte, però, De Laurentiis non ha nessuna intenzione di regalare un giocatore del genere ad una rivale: il Napoli accetta di cederlo, ma la destinazione dovrà essere un club estero. Una questione di principio, e chi conosce il patron azzurro sa che in questi casi non scende a compromessi.

La clausola a favore del Napoli

Nel contratto di Lobotka, però, esisterebbe un’opzione di rinnovo unilaterale che permetterebbe al Napoli di prolungare il rapporto fino al 2028, adeguando anche l’ingaggio dello slovacco.

E il Napoli potrebbe a breve esercitarla: il centrocampista ex Celta Vigo può dare ancora tanto in maglia azzurra, e mister Conte non ne farà a meno facilmente. Una certezza, però, c’è: difficilmente il giocatore si trasferirà a Torino.