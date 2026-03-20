Napoli, arriva l’ufficialità dalla Lega: il programma delle prossime giornate

Il Napoli si prepara ad affrontare la fase più calda del campionato, quella in cui ogni partita può fare la differenza. La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle prossime tre giornate, dalla 32ª alla 34ª; tocca a mister Conte, adesso, valutare la gestione delle energie dei suoi calciatori.

Dalla trasferta di Parma alla Lazio: il programma della 32ª e 33ª giornata

Il Napoli sarà di scena a Parma domenica 12 aprile alle 15:00, nella 32ª giornata di campionato. Una trasferta tutt’altro che scontata: i gialloblu lottano per la salvezza e al Tardini hanno spesso reso la vita difficile alle big. Nella stessa giornata si sfideranno anche anche Milan e Udinese, Como e Inter, e Atalanta e Juve.

Nella 33ª giornata, invece, il Napoli ospiterà la Lazio al Maradona sabato 18 aprile alle 18:00. In quella stessa giornata si giocheranno anche Roma-Atalanta e Juventus-Bologna, rendendo il turno particolarmente interessante in ottica Champions.

La 34ª giornata: il Napoli apre il turno con la Cremonese

Nella 34ª giornata il Napoli sarà impegnato in casa contro la Cremonese giovedì 24 aprile alle 20:45, contro una squadra che non ha nulla da perdere e non va sottovalutata.

Da segnalare in quella stessa giornata anche il big match tra Milan e Juventus, in campo domenica 26 aprile alle 20:45. Il calendario, insomma, si fa sempre più intrigante: le prossime settimane saranno cruciali, e il Napoli dovrà farsi trovare all’altezza.