Lang torna a Napoli dopo l’infortunio: svelata la scelta del calciatore

Ha sconcertato tutti lo sfortunatissimo infortunio accaduto a Noa Lang. L’olandese è stato vittima di un taglio al dito molto profondo a seguito dell’impatto con i tabelloni alla fine del campo durante la partita contro il Liverpool. Il giocatore, per fortuna, ha scongiurato conseguenze gravissima con un’operazione immediata. Secondo “Il Mattino“, questa sarà l’occasione anche per tornare a Napoli.

Lang torna a Napoli durante la convalescenza

Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, Noa Lang passerà parte della convalescenza a Napoli, dove ha mantenuto base fissa che la cessione in Turchia è avvenuta soltanto in prestito. Si tratterà, quindi, di un ritorno solo di passaggio, ma senza escludere alcuno scenario futuro.

Non è ancora chiaro, infatti, quanto l’infortunio possa incidere sulle possibilità di riscatto da parte del Galatasaray. Il calciatore stesso, tra l’altro, non sarebbe del tutto dispiaciuto di un ritorno in città. Insomma, sarà tutto da vedere.