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Lang torna a Napoli dopo l’infortunio: svelata la scelta del calciatore

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Lang torna a Napoli dopo l’infortunio: svelata la scelta del calciatore
Lang dolorante per l'infortunio
Lang dopo il suo infortunio durante Liverpool-Galatasaray

Ha sconcertato tutti lo sfortunatissimo infortunio accaduto a Noa Lang. L’olandese è stato vittima di un taglio al dito molto profondo a seguito dell’impatto con i tabelloni alla fine del campo durante la partita contro il Liverpool. Il giocatore, per fortuna, ha scongiurato conseguenze gravissima con un’operazione immediata. Secondo “Il Mattino“, questa sarà l’occasione anche per tornare a Napoli.

Lang torna a Napoli durante la convalescenza

Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, Noa Lang passerà parte della convalescenza a Napoli, dove ha mantenuto base fissa che la cessione in Turchia è avvenuta soltanto in prestito. Si tratterà, quindi, di un ritorno solo di passaggio, ma senza escludere alcuno scenario futuro.

Non è ancora chiaro, infatti, quanto l’infortunio possa incidere sulle possibilità di riscatto da parte del Galatasaray. Il calciatore stesso, tra l’altro, non sarebbe del tutto dispiaciuto di un ritorno in città. Insomma, sarà tutto da vedere.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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