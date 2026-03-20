Cagliari-Napoli, Conte dà la carica: “Messa pressione a chi sta davanti. Deve essere uno stimolo”

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Cagliari-Napoli. Il tecnico leccese ha caricato l’ambiente dopo il successo sui sardi, con un occhio indirizzato a Milan e soprattutto Inter, momentanemaente a +6, in attesa della sfida contro la Fiorentina.

Conte ha in primis analizzato l’aspetto più tecnico della partita:

“Si nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo e siamo stati sporchi. Dovevamo fare meglio. Il Cagliari non veniva a pressare, aspettava il nostro errore per ripartire. Noi potevamo fare meglio in costruzione. Abbiamo cercato il secondo gol , perché queste partite sono in bilico e basta una palla lunga o un calcio d’angolo e pareggi una partita dominata”.

E’ importante non aver subito gol, dopo ben 11 partite. Il Cagliari oggi non ci ha mai tirato in porta e deve essere importante, perchè riuscire a difendere tutti quanti bene è importante. Si attacca e difende in 11. Ai ragazzi ho detto quanto era importante la partita e l’hanno percepito. Certo, se facciamo il secondo gol meglio. In certi casi fatichiamo troppo in avanti”.