Cagliari-Napoli, la confessione di Beukema: “Se pensiamo all’Inter? Vi svelo tutto”

Sam Beukema ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Cagliari-Napoli, soffermandosi sulla sua crescita personale, ma anche su quello che sarà il finale di stagione, con il sogno di rincorrere l’Inter. Il centrale olandese ha svelato il pensiero della squadra sulla corsa scudetto.

Beukema non si nasconde: il pensiero sul sogno scudetto

Sulla crescita personale ha aperto:

“Ho fatto un grande step da Bologna a Napoli, sapevo che avrei giocato con giocatori forti, ma non avevo mai giocato come braccetto, ora sto facendo diverse partite così, è molto diverso per me ma mi sto abituando. All’inizio è normale capire come posizionarsi ma mi sento molto bene lì e se riesco a giocare anche in quella posizione diventterà un giocatore più completo”.

Sl tema mentalità ha aggiunto:

“Nasce ache dall’allenatore, ma soprattutto dal gruppo. Abbiamo giocatori forti, non solo qualitativamente, ma anche mentalmente, abbiamo fatto un altro step importante, ora pensiamo alla prossima. Kevin e Scott sono tornati con una fame giusta. Tutti devono avere questa fame e la abbiamo”.

Infine la confessione sullo scudetto: