Cagliari-Napoli, che record per McTominay: dato impressionante in maglia azzurra

Scott McTominay continua a lasciare il segno con la maglia del Napoli. Nella sfida contro il Cagliari, lo scozzese ha toccato quota 19 gol in Serie A, un traguardo che racconta molto del suo impatto nel campionato italiano. Il dato colpisce perché arriva in appena 59 presenze, numeri che lo mettono a confronto diretto con la sua esperienza al Manchester United. Una crescita evidente, che conferma il suo ruolo sempre più centrale nel progetto azzurro.

Un rendimento da protagonista in Serie A

“Scott McTominay ha raggiunto quota 19 gol in 59 presenze in Serie A con il Napoli, eguagliando il numero di reti realizzate con la maglia del Manchester United in Premier League, ma in più del triplo degli incontri (19 in 178 match). Protagonista.”

Numeri, riportati da Opta Paolo, che raccontano una trasformazione. In Serie A, McTominay ha trovato continuità sotto porta, mostrando una capacità di inserimento e una presenza offensiva che raramente si erano viste con questa frequenza in Inghilterra. Il contesto tattico del Napoli ha valorizzato le sue qualità, permettendogli di incidere con maggiore regolarità.

Il confronto con il Manchester United

Il paragone con il Manchester United rende il dato ancora più forte. In Premier League, il centrocampista aveva impiegato 178 partite per raggiungere lo stesso bottino di gol. A Napoli, invece, ha triplicato la sua efficacia in termini di frequenza realizzativa.

Questo salto non è casuale. La Serie A, con i suoi ritmi e le sue dinamiche tattiche, ha offerto a McTominay spazi diversi. Anche il lavoro dello staff e l’organizzazione della squadra hanno inciso. Il risultato è un giocatore più completo, capace di incidere sia in fase difensiva sia negli ultimi metri.