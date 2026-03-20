Cagliari-Napoli, Buongiorno svela il retroscena: “Conte ci ha detto questo nello spogliatoio”

Alessandro Buongiorno ha raccontato il clima nello spogliatoio del Napoli dopo la vittoria contro il Cagliari. Il difensore azzurro ha analizzato la prestazione della squadra e condiviso le parole di Antonio Conte nel post partita. Un successo importante, arrivato in un momento delicato della stagione, che rafforza le ambizioni del gruppo. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato chiaro sull’atteggiamento della squadra e sulla mentalità costruita dal tecnico.

Le parole di Conte nello spogliatoio

“Contentissimi per la vittoria, è un grande segnale: ci siamo e non abbiamo mollato durante la stagione, anche quando avevamo le assenze. Ora ci sarà lo stop per le nazionali e torneremo a lavorare per cercare di vincere tutte le partite che rimangono.”

Buongiorno ha spiegato cosa è successo dopo il fischio finale, soffermandosi sul discorso di Antonio Conte. Il tecnico ha riconosciuto il valore della vittoria, senza nascondere alcuni aspetti da migliorare.

“Il mister era contento per la vittoria, dall’altro lato potevamo portarci sullo 0-2 per rendere la partita più semplice, ma non abbiamo mollato e non abbiamo concesso grandi occasioni.”

Parole che confermano l’approccio diretto dell’allenatore e la richiesta costante di attenzione.

Una squadra solida e ritrovata

“Il rientro degli infortunati è stato importantissimo, tra cui Scott e Kevin che ci hanno dato una grande mano. Siamo contenti, siamo riusciti a pressarli bene non concedendo dietro particolari occasioni da gol.”

Il difensore del Napoli ha evidenziato anche l’importanza del rientro di alcuni giocatori chiave. Il contributo di elementi come McTominay e De Bruyne ha dato equilibrio alla squadra, soprattutto nella fase difensiva.

La prestazione contro il Cagliari ha mostrato una squadra compatta, capace di gestire i momenti della gara. Un segnale positivo in vista del finale di stagione, dove ogni punto può fare la differenza.

Lo sguardo alla Nazionale

“Mi sento bene, ho riacquisito fiducia e devo ringraziare i miei compagni, i tifosi e la famiglia che mi sono stati vicini. Ho sempre lavorato, tenuto duro, mai mollato, i momenti brutti possono esserci e se ne esce tramite il lavoro. Sono contento e pronto per la Nazionale.”

Nel finale, Buongiorno ha parlato anche del suo momento personale, con uno sguardo alla prossima convocazione in Nazionale. Le sue parole raccontano un percorso fatto di lavoro e crescita.

Una chiusura che riflette lo spirito del gruppo azzurro. Fiducia, continuità e voglia di migliorare restano i punti fermi di una squadra che vuole restare protagonista.