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“Auguro al Napoli…”: il messaggio di Conte nel prepartita di Cagliari

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“Auguro al Napoli…”: il messaggio di Conte nel prepartita di Cagliari
Antonio Conte pre Cagliari Napoli
Antonio Conte pre Cagliari Napoli

Tutto pronto per Cagliari – Napoli: alle 18:30 all’Unipol Domus va in scena la prima gara della 30ª giornata di Serie A. Prima del fischio d’inizio, Antonio Conte si è fermato ai microfoni di DAZN, lanciando tanti messaggi ai tifosi e alla società azzurra.

“Non dimentichiamoci dove siamo partiti”: le parole di Conte

Conte non fa giri di parole, e anche stavolta è andato dritto al punto. Queste le parole nel pre match di Cagliari – Napoli:

“Stiamo giocando da tantissimo tempo col doppio play, abbiamo dovuto adattare diversi calciatori come Elmas, lo stesso McTominay che ha fatto benissimo, ma oggi c’erano a disposizione sia Lobotka che Gilmour. La voglia è quella di fare la partita , di avere il pallone e di mettere qualità in campo.

La cosa straordinaria che abbiamo fatto in questi sette mesi è restare nelle prime posizioni di classifica nonostante l’emergenza. Poi c’è una Supercoppa vinta. Auguro al Napoli ogni anno un trofeo e una qualificazione Champions, sarebbe annata perfetta per una squadra come il Napoli”

“Decimi con Osimhen, Kvara e Zielinski”: il paragone pesante col passato

Riferimenti forti anche al post Scudetto di Spalletti da parte del mister:

“Non dimentichiamo che il Napoli che arrivò decimo aveva in squadra gente come Osimhen, Kvara, Zielinski. Noi li abbiamo venduti a botta di 80 milioni. Il campionato italiano è difficile, per questo non bisogna sottovalutare quello che stiamo facendo.

Potevamo crollare, invece siamo li a combattere per l’obiettivo. Guardiamo chi ci sta avanti, ma anche chi ci sta dietro. Nulla è scontato, mancano nove partite.”

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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