“Auguro al Napoli…”: il messaggio di Conte nel prepartita di Cagliari

Tutto pronto per Cagliari – Napoli: alle 18:30 all’Unipol Domus va in scena la prima gara della 30ª giornata di Serie A. Prima del fischio d’inizio, Antonio Conte si è fermato ai microfoni di DAZN, lanciando tanti messaggi ai tifosi e alla società azzurra.

Conte non fa giri di parole, e anche stavolta è andato dritto al punto. Queste le parole nel pre match di Cagliari – Napoli:

“Stiamo giocando da tantissimo tempo col doppio play, abbiamo dovuto adattare diversi calciatori come Elmas, lo stesso McTominay che ha fatto benissimo, ma oggi c’erano a disposizione sia Lobotka che Gilmour. La voglia è quella di fare la partita , di avere il pallone e di mettere qualità in campo.

La cosa straordinaria che abbiamo fatto in questi sette mesi è restare nelle prime posizioni di classifica nonostante l’emergenza. Poi c’è una Supercoppa vinta. Auguro al Napoli ogni anno un trofeo e una qualificazione Champions, sarebbe annata perfetta per una squadra come il Napoli”