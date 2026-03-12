Napoli, Manna punta il talento croato: “Sarà il vice Di Lorenzo”

Si lavora al calciomercato estivo e lo si fa su più ruoli. Tra i ruoli su cui si sta cercando di rinforzare il Napoli, c’è anche quello della mattonella occupata da Giovanni Di Lorenzo. Il direttore sportivo del Napoli cerca un vice Di Lorenzo, e lo avrebbe trovato in Moris Valincic, 23enne della Dinamo Zagabria.

Vice Di Lorenzo, avanza il nome di Valincic: è sfida con l’Inter

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Napoli è in trattativa per Moris Valincic. Il direttore sportivo Giovanni Manna lavora per arrivare a ottenere il sì della Dinamo Zagabria e del calciatore, ma si lotta anche con un’altra big di Serie A.

Sul calciatore c’è anche l’Inter, interessata da tempo al giovane calciatore croato. Sarà dunque una possibile sfida anche in sede di calciomercato con i nerazzurri, ma occhio anche ad altri club che potrebbero avvicinarsi al calciatore.

Gli azzurri da tempo seguono il croato e già diverse volte gli osservatori partenopei hanno lavorato sul suo profilo. Nelle prossime settimane sarà più chiaro se diventerà un obiettivo concreto o si deciderà di passare oltre.