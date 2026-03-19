Futuro Spinazzola, ecco cosa blocca il rinnovo col Napoli: la situazione

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, tra Leonardo Spinazzola e il Napoli, ci sarebbe distanza per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Il club partenopeo avrebbe offerto un prolungamento di un anno, estendendo l’accordo fino al 2027, ma il giocatore vorrebbe maggiori garanzie ottenendo un prolungamento fino al 2028.

Napoli-Spinazzola: tensione nella trattativa

La distanza sulle tempistiche del nuovo contratto ha portato a una certa tensione nella trattativa, con la società che sta cercando di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. Secondo le ultime indiscrezioni, Spinazzola, reduce da una stagione altalenante anche a causa di qualche infortunio, sta valutando la propria permanenza al ombra del Vesuvio e chiede più stabilità rispetto all’offerta attuale.

Spinazzola offerto ad altri club

La situazione contrattuale ha spinto l’entourage del giocatore ad offrire il proprio assistito ad altre società per mettere pressione sul club azzurro, una mossa che potrebbe servire ad accelerare la definizione dell’accordo. Le parti comunque continuano a dialogare e i colloqui non sono chiusi.

Spinazzola, classe 1993, è arrivato in azzurro dopo l’esperienza alla Roma e ha dimostrato di avere grandi qualità durante la sua carriera, nonostante varie difficoltà legate a vari infortuni che ne hanno rallentato il percorso di ascesa nel mondo del calcio. Rimane un profilo di esperienza, motivo per cui il Napoli sarebbe interessato a trattenerlo ma il mancato accordo con la società partenopea ha attirato le attenzione di diversi club tra cui la Juventus.