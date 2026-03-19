Caso Lucca, il Nottingham spiazza ancora: decisione a sorpresa!

Il destino di Lorenzo Lucca in Inghilterra sembrava segnato. Dopo alcune prestazioni deludenti e un infortunio subito, il percorso dell’attaccante italiano al Nottingham non faceva presagire nulla di buono. Oggi, invece è arrivata una svolta clamorosa che può ribaltare la situazione.

Caso Lucca, l’attaccante torna titolare

Nelle ultime settimane, Lucca era finito ai margini del progetto tecnico: l’ex Napoli era stato escluso per tre partite consecutive, senza nemmeno essere convocato, complice un rendimento non all’altezza e un fastidio alla caviglia.

Una bocciatura pesante che lasciava presagire un futuro già segnato in Premier League. E invece, a sorpresa, nella sfida di Europa League contro il Midtjylland, l’allenatore del Nottingham Forrest, ha deciso di schierarlo titolare ribaltando completamente le gerarchie.

Una scelta clamorosa dopo le recenti prestazioni sottotono di Lucca e le tre esclusioni di fila.

Futuro incerto: Il Napoli osserva

Nonostante la titolarità, il momento di Lorenzo Lucca resta complicato. Il classe 2000, arrivato in Inghilterra per rilanciarsi dopo la deludente parentesi all’ombra del Vesuvio, non è riuscito a convincere quasi nessuno, attirando su di se critiche pesantissime da parte di tifosi e giornalisti e per questo il suo futuro resta in bilico.

Il prestito dal Napoli prevede un diritto di riscatto, ma alla luce delle prestazioni offerte finora è difficile credere che il club inglese decida di investire una cifra importante per acquistarlo a titolo definitivo.

La sensazione è che questa ultima parte di stagione sarà decisiva per provare a convincere la dirigenza del Nottingham ad esercitare il diritto di riscatto.