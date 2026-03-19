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Caso Lucca, il Nottingham spiazza ancora: decisione a sorpresa!

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Caso Lucca, il Nottingham spiazza ancora: decisione a sorpresa!
Lucca in campo con la maglia del Nottingham
Lucca in campo con la maglia del Nottingham

Il destino di Lorenzo Lucca in Inghilterra sembrava segnato. Dopo alcune prestazioni deludenti e un infortunio subito, il percorso dell’attaccante italiano al Nottingham non faceva presagire nulla di buono. Oggi, invece è arrivata una svolta clamorosa che può ribaltare la situazione.

Caso Lucca, l’attaccante torna titolare

Nelle ultime settimane, Lucca era finito ai margini del progetto tecnico: l’ex Napoli era stato escluso per tre partite consecutive, senza nemmeno essere convocato, complice un rendimento non all’altezza e un fastidio alla caviglia.

Una bocciatura pesante che lasciava presagire un futuro già segnato in Premier League. E invece, a sorpresa, nella sfida di Europa League contro il Midtjylland, l’allenatore del Nottingham Forrest, ha deciso di schierarlo titolare ribaltando completamente le gerarchie.

Una scelta clamorosa dopo le recenti prestazioni sottotono di Lucca e le tre esclusioni di fila.

Lorenzo Lucca in campo con il Nottingham Forrest in un match di Europa League
Lorenzo Lucca in campo con il Nottingham Forrest in un match di Europa League

Futuro incerto: Il Napoli osserva

Nonostante la titolarità, il momento di Lorenzo Lucca resta complicato. Il classe 2000, arrivato in Inghilterra per rilanciarsi dopo la deludente parentesi all’ombra del Vesuvio, non è riuscito a convincere quasi nessuno, attirando su di se critiche pesantissime da parte di tifosi e giornalisti e per questo il suo futuro resta in bilico.

Il prestito dal Napoli prevede un diritto di riscatto, ma alla luce delle prestazioni offerte finora è difficile credere che il club inglese decida di investire una cifra importante per acquistarlo a titolo definitivo.

La sensazione è che questa ultima parte di stagione sarà decisiva per provare a convincere la dirigenza del Nottingham ad esercitare il diritto di riscatto.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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