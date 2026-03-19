Cagliari-Napoli, Conte ha deciso cosa farà con De Bruyne e Mc Tominay

il Napoli di Antonio Conte si presenta alla trasferta di Cagliari con l’obiettivo di ottenere i tre punti e tenere viva la labile speranza del sogno scudetto. La squadra azzurra punterà su una formazione solida e determinata, pronta a sfruttare ogni occasione per mettere pressione all’Inter capolista.

Mc Tominay e De Bruyne verso una maglia da titolare

Secondo quanto riportato da ANSA, Antonio Conte dovrebbe schierare dal primo minuto Scott Mc Tominay e Kevin De Bruyne, affidandosi alla loro qualità tecnica e alla loro leadership. La presenza dei due centrocampisti punta a dare maggiore equilibrio e sostanza alla linea di centrocampo, consentendo al Napoli di costruire la manovra con maggiore fluidità e qualità.

Restano fuori dalla formazione, Stanislav Lobotka, Frank Anguissa ed Elijf Elmas, tutti e tre non sono al top della condizione. In difesa e in Attacco, invece, Conte conferma la struttura collaudata nelle ultime gare, puntando sulla solidità e sulla continuità, in porta invece dovrebbe tornare titolare Milinkovic-Savic.

Obiettivo e prospettive

La sfida di Cagliari rappresenta un crocevia importante prima della sosta nazionali. In caso di vittoria, il Napoli consoliderebbe la propria posizione in classifica rilanciando le proprie ambizioni di vittoria. La squadra è chiamata a dimostrare concentrazione e determinazione, cercando di massimizzare ogni occasione per portare a casa i tre punti che consentirebbero di affrontare la sosta e la prossima sfida con il Milan con rinnovata speranza per il futuro.