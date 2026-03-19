Napoli, Milinkovic-Savic o Meret col Cagliari? Conte ha un obbiettivo

In casa Napoli la lotta tra i pali continua ad essere uno dei temi più dibattuti, secondo il Corriere Dello Sport in vista del match contro il Cagliari, Conte sembrerebbe intenzionato a schierare Milinkovic-Savic titolare. Dopo settimane in cui il portiere serbo ha alternato presenze e panchine, si prepara a riprendersi il posto da titolare, lasciato a Meret nelle ultime uscite.
Ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic
Nelle ultime partite, il prescelto dall’allenatore è stato Meret. Ora Milinkovic sembra essere designato di nuovo per partire titolare contro il Cagliari, nella speranza di dare maggiore solidarietà al reparto difensivo.
La sfida alla Unipol Domus Arena è importante non solo per conquistare punti importanti per centrare l’obbiettivo Champions, ma anche per ristabilire equilibrio difensivo in un reparto, apparso in grande affanno negli ultimi mesi mostrando grande difficoltà a mantenere la porta inviolata.
Perché questa scelta può essere decisiva
Il Napoli affronta la trasferta in terra sarda con un obbiettivo chiaro: continuare la rincorsa alle prime posizioni del campionato, cercando di blindare un posto in Champions League e mantenere vive le poche speranze di vincere il campionato. Per farlo, sarà necessaria una prova di grande maturità, soprattutto in difesa.
La partita di Venerdì pomeriggio diventa cosi un banco di prova cruciale per testare stabilità e concentrazione della difesa azzurra, con l’obbiettivo di dare continuità ai recenti risultati positivi e trovare una continuità anche tra i pali per preparare al meglio il finale di stagione dopo la sosta nazionali.