Zeballos-Napoli, dal Boca arriva la prima mossa a sorpresa: azzurri spiazzati

Tra le pagine del calciomercato estivo continua a tenere banco la situazione legata a Exequiel Zeballos, il talentuoso esterno offensivo del Boca Juniors finito nei radar del Napoli e di diversi top club europei. Il “Changuito” ha concluso la stagione 2025 con prestazioni di ottimo livello nonostante il recupero da uno strappo muscolare, catalizzando l’attenzione di molte big continentali.

Ora, però, dalla sponda argentina arriva una notizia che potrebbe complicare i piani dei club interessati al giocatore: sono già iniziati i contatti tra la dirigenza del Boca, il calciatore e il suo agente con l’obiettivo di risolvere la questione del rinnovo prima che il contratto scada a fine anno.

Il Boca fiducioso sul rinnovo di Zeballos

La società Xeneize non ha ancora formalizzato alcuna proposta ufficiale, ma secondo quanto riportato da Tyc Sports le trattative sono già in corso. La fiducia nel clan Boca è notevole: l’orientamento è che Zeballos non lascerà il club a parametro zero, e anzi gli spazi per un accordo sul prolungamento del contratto sarebbero tutt’altro che remoti. Un movimento che inevitabilmente complica il quadro delle operazioni in entrata per il Napoli, considerando che gli azzurri stanno osservando con attenzione l’evoluzione della situazione dell’esterno argentino.

Non è un mistero che i partenopei seguono con interesse diversi profili provenienti dal Sud America, e Zeballos rientra esattamente in quella categoria di giovani talenti con enorme potenziale internazionale. La squadra di Conte ha avviato una sorta di ricerca strutturata verso il mercato americano e argentino, cercando elementi in grado di fornire soluzioni differenti rispetto ai soliti schemi europei.

Zeballos e la Copa Libertadores: l’ossessione di vincere

Nonostante non abbia voluto entrare nei dettagli specifici riguardo al suo futuro, lo stesso Zeballos ha recentemente rilasciato una dichiarazione che dice tutto sulla sua mentalità competitiva. Ha definito la Copa Libertadores un’ “ossessione”, ricordando il rammarico per la sconfitta nella finale del Maracanã nel 2023. Un messaggio inequivocabile: il “Changuito” ha ancora fame di gloria in casa, almeno per il momento.

Questo atteggiamento potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo per chi, come il Napoli, nutre ambizioni di portarlo in Europa nel prossimo calciomercato. La spinta emotiva di riscattarsi nella competizione più prestigiosa del continente sudamericano potrebbe pesare sulle decisioni del classe 2004, soprattutto se il Boca riuscisse a proporre un contratto che soddisfi le sue pretese economiche.

Il Napoli e la strategia sul mercato internazionale

La dirigenza azzurra dovrà fare i conti con una realtà: i giovani talenti argentini stanno diventando sempre più consapevoli del proprio valore, e le loro scelte non dipendono solo dal fascino europeo. Il Boca, inoltre, gestisce il dossier con accortezza, sapendo che trattenere Zeballos significa mantenere uno dei suoi asset più preziosi per il presente e il futuro. Un braccio di ferro che si prospetta tutt’altro che semplice per chiunque desideri il giocatore.

Le prossime settimane saranno determinanti. Se il Boca dovesse riuscire a chiudere il rinnovo di Zeballos, il Napoli dovrebbe dirottare le proprie attenzioni verso altri profili o decidere di tornare alla carica solo se le circostanze dovessero cambiare. Altrimenti, se l’impasse dovesse protrarsi, gli azzurri potrebbero trovare un’apertura concreta per avviare una trattativa seria con il club argentino. Il mercato estivo nel calcio internazionale rimane un’incognita costante, dove le mosse iniziali spesso non coincidono con i colpi definitivi.