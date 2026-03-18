Napoli, si accende la pista Calafiori? La strategia con l’Arsenal

Il Napoli pensa in grande e guarda oltre i confini italiani. Nel mirino del club azzurro è finito Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal che non sembra essere una certezza nei piani futuri dei Gunners. Una situazione che Manna potrebbe sfruttare per portare a Napoli un calciatore di qualità internazionale, anche se l’operazione non sarà semplicissima. La Premier League continua ad attrarre l’interesse della dirigenza partenopea, alla ricerca di profili che possano garantire solidità e affidabilità sul retroguardia.

Calafiori, il difensore che non decolla a Londra

Secondo quanto riporta il Mattino, l’Arsenal non lo venderebbe a cuor leggero, ma qualcosa non sembra essere andata al meglio in queste due stagioni. Il calciatore non ha trovato quella continuità necessaria per affermarsi definitivamente nel campionato inglese. Dopo l’infortunio di gennaio, ha giocato titolare solo in una occasione in campionato. Una situazione che lascia spiragli per chi voglia sondare il terreno nei prossimi mesi.

Calafiori possiede caratteristiche che piacciono molto al calcio europeo: tecnica, dinamismo e capacità di leggere il gioco. Esattamente quello che potrebbe tornare utile agli azzurri in una difesa che ha bisogno di rinforzi di spessore. L’Arsenal l’ha prelevato dal Bologna, ma il progetto londinese non ha avuto i risvolti sperati. Una porta che potrebbe aprirsi per Manna.

Il Napoli e la strategia di mercato

La ricerca di esterni difensivi di categoria rientra nei piani strategici della società campana, che sa bene come la qualità della difesa sia decisiva nelle competizioni che contano. Calafiori rappresenterebbe una soluzione interessante: internazionale, già esperto del calcio di vertice, e potenzialmente disponibile a lasciare l’Inghilterra se non riuscisse a trovare spazio.

Il discorso non è ancora entrato in una fase concreta, ma l’attenzione del Napoli è puntata su questi profili che potrebbero rappresentare occasioni di mercato nella prossima sessione. L’Arsenal difficilmente lo lascerà partire a prezzo di saldo, ma le difficoltà che il giocatore sta incontrando in Premier potrebbero creare aperture inaspettate.

Gli azzurri, da parte loro, continuano a sondare il mercato europeo con attenzione, cercando sempre quel perfetto equilibrio tra ambizione e sostenibilità economica. Calafiori rientra in questa logica: un difensore di qualità che potrebbe arrivare in condizioni più favorevoli rispetto ai top player già consacrati. Una strategia intelligente per un club che sa come muoversi con tempismo nei periodi cruciali del calciomercato.