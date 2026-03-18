Napoli, due mesi decisivi per il rinnovo: Il Mattino fa il punto sull’azzurro

Il futuro di Leonardo Spinazzola sembra essere entrato nella fase decisiva. L’esterno del Napoli ha davanti a sé gli ultimi due mesi di stagione per convincere il club a puntare ancora su di lui. La scadenza del contratto si avvicina e la dirigenza riflette, mentre Antonio Conte continua a considerarlo una pedina affidabile. Nel frattempo arrivano segnali anche dalla Nazionale, con Gennaro Gattuso pronto a valutarlo per i prossimi impegni.

Spinazzola verso la scadenza: il Napoli valuta

La situazione è chiara. Il contratto tra Spinazzola e il Napoli terminerà a fine stagione e, al momento, non esistono certezze sul rinnovo. La società vuole prendersi il tempo necessario per capire se proseguire insieme. Saranno questi due mesi chiave per il futuro di Spinazzola, che vuole convincere tutti, società compresa, in vista della scadenza del suo contratto

Per Antonio Conte, l’esterno resta una risorsa importante. L’allenatore lo considera affidabile, soprattutto per equilibrio tattico e esperienza, elementi preziosi nella corsa in Serie A.

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Il tecnico del Napoli ha sempre mostrato fiducia nel giocatore, anche nei momenti più complessi della stagione e questa continuità può pesare nelle valutazioni finali del club.

Intanto, Spinazzola si è guadagnato anche nuove attenzioni fuori dal club. Gennaro Gattuso starebbe pensando a lui in ottica playoff con la Nazionale, segnale di una condizione in crescita e di prestazioni convincenti.