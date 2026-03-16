Mercato Napoli, Manna accelera per il difensore: si punta un nome in Serie A

Il Napoli guarda già alla prossima stagione e inizia a muovere i primi passi concreti sul mercato. La dirigenza azzurra ha messo nel mirino il reparto difensivo, dove potrebbero arrivare gli interventi più significativi per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Tra i profili osservati con maggiore attenzione c’è quello del giovane difensore del Lecce Tiago Gabriel, classe 2004, che si è messo in luce in questa stagione attirando l’attenzione di diversi club importanti. Non è una semplice indiscrezione di mercato: il quotidiano Il Mattino ha confermato che i contatti tra le parti sono già avviati e il Lecce non nasconde la trattativa.

Il difensore che ha attirato Manna

Tiago Gabriel rappresenta esattamente il profilo che interessa agli azzurri in questo momento: giovane, quindi con margini di crescita importanti, e già protagonista in Serie A con la maglia giallorossa. A soli 22 anni, il difensore brasiliano ha dimostrato di possedere quelle caratteristiche che potrebbero fare comodo al Napoli per la stagione a venire. La conferma ufficiale del suo interesse arriva dalle parole riportate dal quotidiano partenopeo: “Il fatto che il Lecce non nasconda la trattativa con Manna per il difensore 22enne Tiago Gabriel è la prova che i primi passi verranno fatti proprio nel reparto arretrato”.

Questo passaggio è particolarmente significativo. Non siamo di fronte a voci sommerse o rumors provenienti da fonti anonime, ma a una comunicazione abbastanza diretta tra i club. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha già avviato le operazioni e il Lecce non sta tentando di nascondere cosa stia succedendo dietro le quinte. Un approccio trasparente che denota serietà nelle intenzioni di entrambe le parti.

Il mercato estivo: priorità alla difesa

La scelta di concentrare gli sforzi sul settore difensivo non è casuale. Gli azzurri hanno avuto problemi di continuità in questa stagione proprio nel reparto arretrato, con diverse assenze che hanno penalizzato la squadra nei momenti cruciali della stagione. Conte conosce bene l’importanza di avere una difesa solida e affidabile, e Gabriel potrebbe essere uno degli elementi su cui costruire il futuro della retroguardia partenopea.

A Gabriel piacerebbe approdare in una grande squadra come il Napoli, club con una storia importantissima e ambizioni concrete. Per il Lecce, invece, cedere uno dei propri giovani talenti a una realtà di prima fascia potrebbe rappresentare sia un’opportunità economica che un modo per mantenere buoni rapporti con la dirigenza partenopea, sempre utili negli anni a venire.

Il mercato del Napoli prende forma dunque dalle fondamenta: difesa giovane, talentuosa e con prospettive di miglioramento costante. Tiago Gabriel potrebbe essere il primo tassello di una rivoluzione estiva che mira a consolidare il progetto azzurro per le prossime stagioni. Non è ancora fatta, ma i segnali che arrivano da Lecce e Napoli raccontano di una trattativa già ben avviata.