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Napoli, altro che addio: Sky fa il punto e tranquillizza i tifosi azzurri

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Napoli, altro che addio: Sky fa il punto e tranquillizza i tifosi azzurri
Esultanza giocatori del Napoli
Giocatori del Napoli che esultano al Maradona

Luca Marchetti, giornalista di ‘Sky Sport’, ha parlato a ‘Radio Marte’ del futuro del Napoli e soprattutto della posizione di Giovanni Manna, direttore sportivo che rimarrà saldamente all’interno della società partenopea. Le voci di un possibile addio del ds non trovano alcun fondamento. Anzi, c’è tutt’altro scenario: Manna proseguirà il suo lavoro anche nella prossima stagione con piena fiducia di Aurelio De Laurentiis.

La difesa di Manna: una stagione complicata ma non disastrosa

Secondo Marchetti, non ci sono ragioni concrete per mettere in discussione il lavoro svolto dal direttore sportivo.

“Non credo sia in discussione il lavoro di Manna né tantomeno la sua posizione. Intanto ha già vinto un campionato, e poi questa stagione non è stata tale da giustificare una decisione del genere”,

ha dichiarato il giornalista di Sky.

Nel 2023 Manna ha costruito quella squadra che ha conquistato lo scudetto sotto la gestione Conte e le fondamenta di quella vittoria rimangono solide. Questa stagione, certo, non è andata come sperato gli azzurri. Eppure tutto ciò non cancella i meriti pregressi.

Manna ai microfoni di DAZN prima di Inter-Napoli

Marchetti ricorda poi un aspetto fondamentale:

De Bruyne, il capolavoro che parla per Manna

Il giornalista sottolinea un elemento che non può essere ignorato: l’arrivo di Kevin De Bruyne a Napoli. Un colpo che ha del clamoroso, specialmente per il palcoscenico internazionale.

“Non l’abbiamo visto molto a causa dell’infortunio ma è stato un gran colpo”

ammette Marchetti.

Questo acquisto da solo dimostra che Manna sa operare a certi livelli, sa riconoscere talenti e sa muoversi sul mercato internazionale con intelligenza. I problemi fisici del belga non devono far dimenticare il valore della scelta.

Manna, dunque, ha dimostrato nel corso dei mesi di saper maneggiare situazioni complicate. Gli azzurri hanno ancora il calciomercato estivo davanti a sé e sarà interessante vedere quali mosse farà il direttore sportivo per rinforzare la rosa e permettere a Conte di avere tutti gli strumenti necessari. Manna resterà e il progetto continuerà.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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