Napoli, altro che addio: Sky fa il punto e tranquillizza i tifosi azzurri

Luca Marchetti, giornalista di ‘Sky Sport’, ha parlato a ‘Radio Marte’ del futuro del Napoli e soprattutto della posizione di Giovanni Manna, direttore sportivo che rimarrà saldamente all’interno della società partenopea. Le voci di un possibile addio del ds non trovano alcun fondamento. Anzi, c’è tutt’altro scenario: Manna proseguirà il suo lavoro anche nella prossima stagione con piena fiducia di Aurelio De Laurentiis.

La difesa di Manna: una stagione complicata ma non disastrosa

Secondo Marchetti, non ci sono ragioni concrete per mettere in discussione il lavoro svolto dal direttore sportivo.

“Non credo sia in discussione il lavoro di Manna né tantomeno la sua posizione. Intanto ha già vinto un campionato, e poi questa stagione non è stata tale da giustificare una decisione del genere”,

ha dichiarato il giornalista di Sky.

Nel 2023 Manna ha costruito quella squadra che ha conquistato lo scudetto sotto la gestione Conte e le fondamenta di quella vittoria rimangono solide. Questa stagione, certo, non è andata come sperato gli azzurri. Eppure tutto ciò non cancella i meriti pregressi.

Marchetti ricorda poi un aspetto fondamentale:

De Bruyne, il capolavoro che parla per Manna

Il giornalista sottolinea un elemento che non può essere ignorato: l’arrivo di Kevin De Bruyne a Napoli. Un colpo che ha del clamoroso, specialmente per il palcoscenico internazionale.

“Non l’abbiamo visto molto a causa dell’infortunio ma è stato un gran colpo”

ammette Marchetti.

Questo acquisto da solo dimostra che Manna sa operare a certi livelli, sa riconoscere talenti e sa muoversi sul mercato internazionale con intelligenza. I problemi fisici del belga non devono far dimenticare il valore della scelta.

Manna, dunque, ha dimostrato nel corso dei mesi di saper maneggiare situazioni complicate. Gli azzurri hanno ancora il calciomercato estivo davanti a sé e sarà interessante vedere quali mosse farà il direttore sportivo per rinforzare la rosa e permettere a Conte di avere tutti gli strumenti necessari. Manna resterà e il progetto continuerà.