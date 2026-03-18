Napoli, doppio colpo dal Galatasaray: Lang può diventare la chiave

Il Napoli prepara il terreno per l’estate con un asse consolidato: il Galatasaray. E la carta da giocare potrebbe essere proprio Noa Lang, l’olandese attualmente in prestito nel club turco. Una mossa che potrebbe spalancare le porte a due obiettivi diversi, entrambi appetibili per rinforzare la rosa partenopea. L’edizione odierna de Il Mattino svela i dettagli di una trattativa che promette di muovere diversi pezzi sulla scacchiera del mercato azzurro.

Lang, l’arma tattica per due fronti: l’olandese può essere la contropartita

La relazione tra il Napoli e il Galatasaray è solida, costruita negli anni su transazioni che hanno soddisfatto entrambi i club. Questa volta, gli azzurri potrebbero sfruttare la posizione dell’esterno olandese per accedere a due profili diversi della squadra turca. Lang potrebbe rappresentare uno strumento di negoziazione, capace di aprire porte che altrimenti resterebbero chiuse.

Il calcio moderno si gioca così, con gli scambi che diventano la vera valuta del mercato. Il Napoli lo sa bene e Lang, con le sue caratteristiche tecniche e la sua giovane età, rimane comunque un prospetto di valore, sia che resti in maglia azzurra sia che finisca per diventare la contropartita degli affari Yilmaz e Singo.

Yilmaz e Singo, i nomi nella lista del ds Manna

Tra gli obiettivi del Napoli spicca Baris Alper Yilmaz del Galatasaray, un calciatore che piace e potrebbe rientrare nella trattativa per il riscatto di Lang in estate. La stessa cosa vale per Wilfried Singo, altra pedina che interessa agli azzurri. Ma qui emerge una complicazione tattica: il club non vuole mischiare le carte, preferendo gestire separatamente le due operazioni.

Il Napoli vuole libertà di manovra: riscattare Lang mantenendo aperti i discorsi con Yilmaz da una parte, e valutare Singo dall’altra senza condizionamenti.

Una tattica che richiede pazienza e comunicazione costante con gli interlocutori turchi. L’estate 2026 potrebbe dunque rappresentare un momento cruciale per rinforzare la fascia offensiva e la difesa. Le valutazioni sono in corso e partita è appena cominciata, ma gli azzurri hanno già le carte giuste in mano.