Lukaku, il Napoli lo vende? Una condizione può fermarlo

La situazione di Romelu Lukaku al Napoli è più incerta che mai. Gli azzurri si preparano ad ascoltare offerte per il centravanti belga, con il suo futuro in bilico. Non è più automatico che resti, anzi: la sensazione è che il club stia aprendosi seriamente alla possibilità di una cessione estiva. Ma c’è un elemento che potrebbe ancora cambiare tutto.

Lukaku in uscita: il Napoli apre alle offerte

Secondo quanto riportato da Il Mattino, i partenopei stanno effettivamente aspettando proposte concrete per il belga. Non è una semplice tattica negoziale: il Napoli ha manifestato disponibilità reale. Big Rom, non è più un ragazzino e quest’anno il brutto infortunio alla coscia lo ha frenato. Adesso il club valuta seriamente il da farsi.

Le offerte potrebbero arrivare da diverse direzioni. L’Arabia Saudita rimane un’opzione concreta per il belga, anche se la situazione bellica internazionale potrebbe frenare anche proposte dal Medio Oriente. Non è una situazione stabile e potrebbe limitare gli appetiti di certi club arabi nei prossimi mesi. L’Europa rimane un’alternativa più realistica per il momento. Il ritorno in Belgio, per chiudere la carriera, è il grande sogno di Lukaku.

La permanenza di Conte può cambiare tutto

Qui entra in gioco l’elemento cruciale: la permanenza di Antonio Conte potrebbe ritardare la partenza di Lukaku di almeno un altro anno. Il tecnico leccese ha comunque un certo ascendente sul belga. Se decidesse di puntare ancora su di lui, se lo volesse gestire in maniera diversa, la situazione potrebbe invertirsi completamente.

Conte conosce bene come sfruttare le qualità di Lukaku. Lo ha già fatto all’Inter, così come lo scorso anno nel Napoli. Il belga potrebbe quindi ancora dimostrarsi decisivo per i prossimi obiettivi azzurri.

Il quadro, dunque, non è ancora definito. Il Napoli ascolta, valuta, sonda il mercato. Ma la possibilità di trattenere Lukaku esiste ancora, legata soprattutto a come continuerà il rapporto tra il giocatore e Conte. Una stagione passata in infermeria ha generato incertezze, ma non ha segnato definitivamente il destino del centravanti. Le prossime settimane saranno decisive per capire da che parte andrà il vento.