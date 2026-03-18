Manna chiude il colpo “diabolico”: l’annuncio infiamma l’ambiente azzurro

Giovanni Manna lavora senza sosta per il mercato estivo del Napoli. Il direttore sportivo sta chiudendo l’operazione per portare in azzurro Exequiel Zeballos, talento del Boca Juniors che i colleghi argentini definiscono niente meno che “el diablo“. Non è un colpo qualunque. È il tipo di affare che grida lungimiranza, visione, capacità di anticipare il mercato europeo. E Manna lo sta per riuscire a chiudere.

Il “diablo” Zeballos e la strategia azzurra

Valter De Maggio, a ‘Kiss Kiss Napoli’, ha rivelato nel corso del programma ‘Radio Goal’ i dettagli di questa operazione. Manna sta lavorando in Argentina con determinazione tanto che De Maggio ha riferito:

“Sta chiudendo un colpo diabolico, entusiasmante, straordinario“

Il Napoli ha deciso di muoversi con anticipo rispetto alle pretendenti europee, piazzandosi in prima fila nella corsa al giocatore.

Veloce, creativo, tecnico: il profilo di Zeballos

I numeri e le caratteristiche del calciatore argentino sono impressionanti. Secondo il collega Borghi, che lo ha analizzato a fondo, Zeballos possiede cinque aggettivi che lo sintetizzano perfettamente: entusiasmante, veloce, creativo, tecnico, diabolico.

Il Boca Juniors non vorrebbe cederlo. Ma il ragazzo spinge in una sola direzione. Vuole il Napoli. Conte ha già dato il suo gradimento totale a questa operazione. L’allenatore azzurro, ricordiamo, era interessato a Zeballos già a gennaio. Non è stato possibile chiudere allora, ma Manna ha mantenuto i contatti. Ha aspettato il momento giusto.

Quando arriverà a Napoli

La prossima estate è il timing indicato. Manna sta lavorando affinché il trasferimento si concretizzi per la stagione 2026-27. Zeballos rappresenta il futuro offensivo degli azzurri. Un giovane con potenziale enorme, velocità, tecnica e quella creatività che Conte considera imprescindibile nel suo calcio.