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Manna chiude il colpo “diabolico”: l’annuncio infiamma l’ambiente azzurro

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Manna chiude il colpo “diabolico”: l’annuncio infiamma l’ambiente azzurro
Giovanni Manna intervistato
Il ds del Napoli Giovanni Manna prima di un'intervista

Giovanni Manna lavora senza sosta per il mercato estivo del Napoli. Il direttore sportivo sta chiudendo l’operazione per portare in azzurro Exequiel Zeballos, talento del Boca Juniors che i colleghi argentini definiscono niente meno che “el diablo“. Non è un colpo qualunque. È il tipo di affare che grida lungimiranza, visione, capacità di anticipare il mercato europeo. E Manna lo sta per riuscire a chiudere.

Il “diablo” Zeballos e la strategia azzurra

Valter De Maggio, a ‘Kiss Kiss Napoli’, ha rivelato nel corso del programma ‘Radio Goal’ i dettagli di questa operazione. Manna sta lavorando in Argentina con determinazione tanto che De Maggio ha riferito:

Sta chiudendo un colpo diabolico, entusiasmante, straordinario

Il Napoli ha deciso di muoversi con anticipo rispetto alle pretendenti europee, piazzandosi in prima fila nella corsa al giocatore.

Exequiel Zeballos piace al Napoli
Exequiel Zeballos in campo con la maglia del Boca Juniors

Veloce, creativo, tecnico: il profilo di Zeballos

I numeri e le caratteristiche del calciatore argentino sono impressionanti. Secondo il collega Borghi, che lo ha analizzato a fondo, Zeballos possiede cinque aggettivi che lo sintetizzano perfettamente: entusiasmante, veloce, creativo, tecnico, diabolico.

Il Boca Juniors non vorrebbe cederlo. Ma il ragazzo spinge in una sola direzione. Vuole il Napoli. Conte ha già dato il suo gradimento totale a questa operazione. L’allenatore azzurro, ricordiamo, era interessato a Zeballos già a gennaio. Non è stato possibile chiudere allora, ma Manna ha mantenuto i contatti. Ha aspettato il momento giusto.

Quando arriverà a Napoli

La prossima estate è il timing indicato. Manna sta lavorando affinché il trasferimento si concretizzi per la stagione 2026-27. Zeballos rappresenta il futuro offensivo degli azzurri. Un giovane con potenziale enorme, velocità, tecnica e quella creatività che Conte considera imprescindibile nel suo calcio.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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