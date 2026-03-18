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Il Napoli torna su Frattesi? La nuova cifra chiesta dall’Inter e la concorrenza di un top club

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Il Napoli torna su Frattesi? La nuova cifra chiesta dall’Inter e la concorrenza di un top club
Davide Frattesi accostato nuovamente al Napoli
Frattesi tra gli obiettivi del Napoli

La pista che porta a Davide Frattesi si scalda in casa Napoli. Il centrocampista dell’Inter, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe rimanere in Serie A nella prossima stagione anziché approdare in Premier League. Una novità che accende le speranze dei tifosi partenopei, interessati da tempo a un innesto di qualità e dinamismo a centrocampo.

Il calciatore nerazzurro è alla ricerca di maggiore spazio e, nonostante l’interesse concreto di club inglesi come Nottingham Forest e Newcastle, preferirebbe proseguire la sua avventura in Italia. Un segnale che potrebbe riaprire completamente lo scenario del mercato azzurro.

Napoli e Roma sulle tracce del centrocampista

In Italia, due big si contendono il talento di Frattesi. Su tutti spiccano Napoli e Roma, squadre alla ricerca di rinforzi significativi per il centrocampo. L’Inter ha fissato il cartellino intorno ai 35 milioni di euro, una cifra tutt’altro che proibitiva, rispetto ai quasi 50 chiesti pochi mesi fa.

Il club nerazzurro non appare orientato ad accettare proposte di scambio. Anzi: la dirigenza starebbe cercando una cessione a titolo definitivo. C’è un solo nome che potrebbe far vacillare questa posizione di rigidità: quello di Mile Svilar, portiere giallorosso su cui gli interisti avrebbero messo gli occhi da qualche tempo.

La sfida del Napoli: cash o scambi?

Gli azzurri dovranno fare una scelta tattica importante. Spendere i 35 milioni subito significa rinunciare a risorse da destinare ad altri reparti. Su tutti quello difensivo, con il nome di Calafiori in pole. D’altro canto, proporre contropartite tecniche a una Inter poco disponibile potrebbe allungare i tempi e complicare le trattative. Frattesi rappresenterebbe comunque un’aggiunta di spessore.

La Premier League resta una destinazione allettante per il calciatore, con Newcastle e Nottingham Forest pronti a proporre contratti importanti e stipendi significativi. Se però Frattesi dovesse optare per la permanenza in Italia, la situazione potrebbe sbloccarsi rapidamente.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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