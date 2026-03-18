Il Napoli torna su Frattesi? La nuova cifra chiesta dall’Inter e la concorrenza di un top club

La pista che porta a Davide Frattesi si scalda in casa Napoli. Il centrocampista dell’Inter, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe rimanere in Serie A nella prossima stagione anziché approdare in Premier League. Una novità che accende le speranze dei tifosi partenopei, interessati da tempo a un innesto di qualità e dinamismo a centrocampo.
Il calciatore nerazzurro è alla ricerca di maggiore spazio e, nonostante l’interesse concreto di club inglesi come Nottingham Forest e Newcastle, preferirebbe proseguire la sua avventura in Italia. Un segnale che potrebbe riaprire completamente lo scenario del mercato azzurro.
Napoli e Roma sulle tracce del centrocampista
In Italia, due big si contendono il talento di Frattesi. Su tutti spiccano Napoli e Roma, squadre alla ricerca di rinforzi significativi per il centrocampo. L’Inter ha fissato il cartellino intorno ai 35 milioni di euro, una cifra tutt’altro che proibitiva, rispetto ai quasi 50 chiesti pochi mesi fa.
Il club nerazzurro non appare orientato ad accettare proposte di scambio. Anzi: la dirigenza starebbe cercando una cessione a titolo definitivo. C’è un solo nome che potrebbe far vacillare questa posizione di rigidità: quello di Mile Svilar, portiere giallorosso su cui gli interisti avrebbero messo gli occhi da qualche tempo.
La sfida del Napoli: cash o scambi?
Gli azzurri dovranno fare una scelta tattica importante. Spendere i 35 milioni subito significa rinunciare a risorse da destinare ad altri reparti. Su tutti quello difensivo, con il nome di Calafiori in pole. D’altro canto, proporre contropartite tecniche a una Inter poco disponibile potrebbe allungare i tempi e complicare le trattative. Frattesi rappresenterebbe comunque un’aggiunta di spessore.
La Premier League resta una destinazione allettante per il calciatore, con Newcastle e Nottingham Forest pronti a proporre contratti importanti e stipendi significativi. Se però Frattesi dovesse optare per la permanenza in Italia, la situazione potrebbe sbloccarsi rapidamente.