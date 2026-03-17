“C’è sempre pressione!”: Napoli, Beukema raccontato tutto. Poi l’aneddoto sulle canzoni napoletane…

Sam Beukema ha rilasciato un’intervista a Radio CRC, emittente sponsor dei partenopei, dove ha raccontato i suo ambientamento a Napoli, la difesa a 3 e gli obiettivi del Napoli per questa stagione. Il difensore si è lasciato andare in un’intervista dove ha raccontato tanto di quelle che è la sua esperienza azzurra, spaziando anche su quelle che sono speranze e obiettivi per il futuro.

Napoli, le parole di Beukema

Alle difficoltà incontrate nella partita contro il Lecce, Beukema spiega:

“Sapevamo che il Lecce gioca tanto con le palle lunghe, era importante vincere le seconde palle e, secondo me, nel primo tempo dovevamo fare meglio su questo aspetto. Loro inoltre hanno iniziato con il gol: dobbiamo fare meglio sulle palle inattive e capire l’importanza di queste occasioni. Sono importanti sia in fase offensiva, per fare gol, come abbiamo fatto in alcuni momenti, che da assorbire in fase difensiva. Abbiamo analizzato il gol subito e sappiamo dove dobbiamo migliorare.”

Il centrale olandese ha anche spiegato la differenza di approccio tra primo e secondo tempo:

“Nel secondo tempo si è vista la differenza: vincevamo più seconde palle ed abbiamo trovato più spazi dove potevamo fare male all’avversario. Secondo me potevamo riuscire a fare ancora più gol, ma abbiamo fatto bene il secondo tempo e siamo contenti di aver vinto.”

Beukema a Bologna faceva il centrale a 4, oggi invece nel Napoli fa il braccetto della difesa a 3, e spiega cosi le differenze:

“Difesa a 3? È un’altra posizione per me rispetto a ciò a cui ero abituato. Ma mi piace giocare anche così, perché divento sempre più completo come giocatore: sto capendo ogni giorno e settimana meglio come si gioca da braccetto. Mi piace giocare a destra, a sinistra ed anche in mezzo, perché mi aiuta a diventare un giocatore migliore.”

Beukema parla di Napoli: dalla scelta azzurra al futuro

La pressione di andare a giocare nel club Campione d’Italia non ha spaventato Beukema, che parla cosi della sua avventura partenopea finora:

“Quando vai in un big club, come il Napoli, c’è sempre la pressione. Negli ultimi due anni ho giocato a Bologna ed anche quella è una bella piazza: ho vinto la Coppa Italia, ho giocato la Champions League, già avevo qualche esperienza internazionale. Ovviamente qui la pressione è maggiore, devi provare a vincere sempre, ma a me piacciono molto queste pressioni, per questo sono diventato un giocatore di calcio.”

Su possibili obiettivi a lungo termine, l’olandese resta con i piedi per terra:

“Cagliari-Napoli? Sappiamo l’importanza di questa partita e vogliamo chiudere bene questo ciclo prima della sosta per le Nazionali. Stiamo preparando questa gara e vogliamo vincerla. Ragioniamo partita dopo partita ed il nostro obiettivo è andare in Champions League“

Infine Beukema si lascia andare ad un siparietto: