Napoli, niente da fare per il giocatore che piace a Conte: risposta netta

Il Napoli si concentra su questo rush finale di campionato con una qualificazione Champions da centrare. La società, nel mentre, non perde di vista la prossima stagione e inizia i primi sondaggi esplorativi in vista del calciomercato estivo. Uno dei nomi attenzionati è Jean Butez del Como: arrivata la risposta della squadra di Fabregas!

Napoli, no per Butez: la risposta del Como

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, inizia a guardarsi intorno e ragionare su eventuali acquisti per la prossima stagione. Con un doppio ‘primo portiere’, è probabile che Alex Meret possa lasciare la città partenopea dopo 2 Scudetti vinti.

L’uomo mercato azzurro è già al lavoro, e sotto consiglio di Antonio Conte ha individuato Jean Butez del Como: ha stregato l’allenatore salentino. Come riporta TMW, il Como non si priverà del suo portiere titolare, soprattutto in vista di una quasi certa partecipazione alle coppe europee.

Discorso solo rimandato quindi per il Napoli, che in estate dovrà essere bravo nel fare le diverse valutazioni senza cadere negli errori fatti la scorsa estate. Nel caso Meret chieda la cessione verranno fatti i giusti dialoghi per trobvare la soluzione migliore per la porta azzurra.