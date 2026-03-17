Napoli-Milan, la vendita dei biglietti parte oggi: le cifre

Dalle ore 12:00 di oggi martedì 17 marzo 2026 inizia la vendita dei biglietti per Napoli-Milan, sfida in programma lunedì 6 aprile alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Per gli azzurri si tratta di un appuntamento di fuoco, con i partenopei che dovranno affrontare una delle formazioni più in forma della Serie A. La prevendita segue un piano articolato in quattro fasi, pensato per garantire a tutte le categorie di tifosi la possibilità di acquistare un biglietto. Non sarà una vendita libera dal primo momento: ci sono priorità ben definite, dai sottoscrittori di abbonamenti fino ai semplici appassionati azzurri.

Prezzi Napoli-Milan: dalle curve ai 215 euro della Tribuna Posillipo Premium

La gamma di prezzi è ampia, rispecchiando la posizione all’interno dello stadio. Le curve inferiori partono da 40 euro in prevendita (45 nella fase libera), salendo fino a 60 euro per le curve superiori in fase 4. Chi preferisce i distinti avrà tariffe che oscillano tra i 75 e i 105 euro nelle prime tre fasi, per arrivare ai 120 euro in vendita libera.

Sono i settori premium a far lievitare gli importi. La Tribuna Posillipo, il fiore all’occhiello del Maradona, raggiunge 175 euro nella fase di prevendita, toccando i 215 euro quando arriverà il momento della vendita aperta. Tariffe importanti, ma non fuori mercato considerando l’avversario e l’importanza della sfida per la classifica.

Per i giovani under 30 sono previsti sconti significativi: dai 30 euro sulle curve al doppio su gran parte dei settori. Ancora più cospicui gli sconto per gli under 14, che pagano la metà del prezzo intero in molte zone dello stadio.

Le quattro fasi: da abbonati a vendita libera

La fase 1 scatta subito, dalle 12:00 di oggi alle 12 di venerdì 20 marzo. Solo gli abbonati Full 25/26 (24 gare) possono partecipare, e unicamente online. Dovranno intestare il biglietto extra a una persona che possegga la Fan Stadium Card.

Dalla 15:00 di venerdì 20 marzo fino alle 23:59 di martedì 24 marzo è il turno della fase 2, riservata ai titolari di Fidelity Card. Qui il prezzo è più vantaggioso rispetto alla vendita libera, incentivando così l’iscrizione al programma fedeltà della società. Massimo 4 biglietti a persona.

La fase 3 riguarda i member della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3, con apertura dalla 12 di mercoledì 25 marzo alle 23:59 di giovedì 26. Anche qui tariffe ridotte e un singolo biglietto per iscritto. Il caricamento potrà avvenire sulla Fidelity Card oppure tramite Passbook sul wallet dello smartphone.

Solo a partire dalle 12 di venerdì 27 marzo scatta la vendita libera (fase 4), valida fino a esaurimento posti. Qui i prezzi salgono leggermente, e il sistema è esclusivamente Passbook o presso i punti vendita autorizzati, in formato cartaceo.