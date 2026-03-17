Napoli, mossa clamorosa di De Laurentiis: scelta a sorpresa sul futuro di Conte

Antonio Conte ha un contratto con il Napoli fino al 2027, ma la proprietà sembra intenzionata a blindarlo ancora di più. Secondo quanto trapela dagli ambienti napoletani, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando a una proposta clamorosa: un rinnovo triennale per il tecnico salentino. Una mossa che testimonia la fiducia assoluta riposta nel progetto e nella capacità di Conte di portare avanti il disegno tattico e organizzativo dei partenopei. Conte, dal canto suo, ha espresso chiaramente la volontà di restare al Napoli, sottolineando l’importanza di trovare un’intesa anche sul mercato e sugli investimenti futuri.

Un riconoscimento per il lavoro svolto

La voce di un possibile triennale non è casuale. De Laurentiis, storico patron dal carattere sicuramente discusso, raramente azzarda manovre di questo tipo senza una motivazione concreta. Nel caso di Conte, il riconoscimento arriva dopo una stagione in cui il tecnico ha riportato il Napoli ai vertici della classifica, ricostruendo il gruppo dopo il disastro della passata annata. Il lavoro di Conte sulla mentalità e sulla compattezza squadra ha prodotto risultati tangibili, e il presidente ne è evidentemente consapevole.

Quello che rende clamorosa questa voce è la lunghezza del contratto proposto. Un triennale implicherebbe che Conte resterebbe legato al Napoli fino al 2030. Per un allenatore che nella sua carriera non ha mai affrontato impegni così lunghi su una sola panchina, rappresenterebbe un cambio di paradigma. Nella storia del club partenopeo, solo Reja e Mazzarri nell’era De Laurentiis hanno mantenuto la panchina per quattro stagioni consecutive. Conte raggiungerebbe e probabilmente supererebbe questi numeri.

Gli incastri di mercato e il futuro

Naturalmente, il rinnovo non è l’unico tema sul tavolo tra il tecnico e la società. Nella conferenza post Napoli-Lecce, Conte ha sottolineato come le esigenze tecniche della squadra debbano trovare una sintonia con le ambizioni della proprietà. Il mercato diventerà cruciale nei prossimi mesi. Gli azzurri hanno esigenze specifiche, e il lavoro del direttore sportivo Manna sarà determinante nel soddisfare le richieste di Conte.

L’ipotesi di un rinnovo così ampio non è pura fantasia di corridoio, ma rispecchia la direzione che De Laurentiis intende prendere. Dopo anni di avvicendamenti e scelte a volte discutibili in panchina, il patron sembra finalmente convinto di aver trovato l’uomo giusto. Un progetto che chiede stabilità e visione a medio-lungo termine. La conferma di Conte, blindato da un contratto ancora più lungo, darebbe ai tifosi azzurri un segnale di continuità non scontato nel calcio moderno.