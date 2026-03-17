Mercato Napoli, ulteriori conferme su Zeballos: le ultime dall’Argentina

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Exequiel Zeballos si avvicina sempre più al Napoli. L’esterno offensivo del Boca Juniors, 23 anni, talentuoso e velocissimo, rappresenta un obiettivo concreto per gli azzurri. Le ultime 48 ore hanno portato sviluppi significativi: l’agente del giocatore ha incontrato il cliente a Buenos Aires, il confronto è stato sereno e il calciatore ha già dato il suo benestare al trasferimento in Serie A. Non è questione di se, ma di quando e a che prezzo.

L’incontro a Buenos Aires e il sì di Zeballos

Ieri l’agente del talento argentino lo ha raggiunto in un caffè della capitale sudamericana per fare il punto sulla situazione. Una conversazione descritta come cordiale e serena, segno che le parti stanno procedendo in sintonia. Zeballos, soprannominato “Changuito”, ha dato il suo assenso al possibile trasferimento al club partenopeo. È il primo passo fondamentale: il giocatore vuole il Napoli, non c’è resistenza da parte sua. Scadenza contrattuale a dicembre 2026 con il Boca, una finestra ideale per trattare l’eventuale partenza nella prossima estate.

Il ragazzo incarna proprio ciò che serve agli azzurri in attacco: velocità cristallina, dribbling raffinato, giovane età e ancora margini di crescita enormi. Non è un profilo scontato, non è un nome già consumato. È un’opportunità di mercato intelligente, esattamente quello che Manna sa fare quando mette la testa su un giocatore.

Exequiel Zeballos in campo con la maglia del Boca Juniors (AnsaFoto) SpazioNapoli.it

Dall’Argentina confermano: niente rinnovo, solo Napoli

La conferma arriva direttamente dalla stampa argentina. Il giornalista Sergio Oviedo, che segue il calcio sudamericano con autorevolezza, ha dichiarato nel programma “Decime Que Se Siente”: “Zeballos non sta negoziando il rinnovo con il Boca Juniors, ma sta trattando l’accordo con il Napoli”.

Il Boca non rinnova, il giocatore non resta oltre estate. È una situazione da sfruttare. Una permanenza dell’argentino in Argentina oltre giugno appare ormai difficilissima, quasi impossibile. La strada verso la Serie A è quella giusta, non per caso ma per scelta consapevole di tutte le parti coinvolte.

Il nodo economico da risolvere prima di luglio

Resta un’unica questione da dipanare: il prezzo del cartellino. Il Boca non regala Zeballos, ovviamente. I partenopei e il club argentino dovranno trovare un accordo economico soddisfacente entro l’estate. Non è ancora tempo di fretta, luglio è ancora lontano e prima di allora difficilmente accadrà qualcosa di concreto. Ma le fondamenta sono solide: il giocatore dice sì, la società azzurra lo vuole, le parti dialogano in modo costruttivo.

Il profilo di Zeballos combacia perfettamente con la filosofia di Conte: giovane, affamato, capace di saltare l’uomo, non ancora placato dalla visibilità mediatica. Ha tutto per diventare una freccia importante nell’arco dell’attacco azzurro. L’affare, per come sta prendendo forma, potrebbe essere fra i colpi più intelligenti del prossimo mercato estivo dei partenopei.

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