Mercato Napoli, ulteriori conferme su Zeballos: le ultime dall’Argentina

Exequiel Zeballos si avvicina sempre più al Napoli. L’esterno offensivo del Boca Juniors, 23 anni, talentuoso e velocissimo, rappresenta un obiettivo concreto per gli azzurri. Le ultime 48 ore hanno portato sviluppi significativi: l’agente del giocatore ha incontrato il cliente a Buenos Aires, il confronto è stato sereno e il calciatore ha già dato il suo benestare al trasferimento in Serie A. Non è questione di se, ma di quando e a che prezzo.

L’incontro a Buenos Aires e il sì di Zeballos

Ieri l’agente del talento argentino lo ha raggiunto in un caffè della capitale sudamericana per fare il punto sulla situazione. Una conversazione descritta come cordiale e serena, segno che le parti stanno procedendo in sintonia. Zeballos, soprannominato “Changuito”, ha dato il suo assenso al possibile trasferimento al club partenopeo. È il primo passo fondamentale: il giocatore vuole il Napoli, non c’è resistenza da parte sua. Scadenza contrattuale a dicembre 2026 con il Boca, una finestra ideale per trattare l’eventuale partenza nella prossima estate.

Il ragazzo incarna proprio ciò che serve agli azzurri in attacco: velocità cristallina, dribbling raffinato, giovane età e ancora margini di crescita enormi. Non è un profilo scontato, non è un nome già consumato. È un’opportunità di mercato intelligente, esattamente quello che Manna sa fare quando mette la testa su un giocatore.

Dall’Argentina confermano: niente rinnovo, solo Napoli

La conferma arriva direttamente dalla stampa argentina. Il giornalista Sergio Oviedo, che segue il calcio sudamericano con autorevolezza, ha dichiarato nel programma “Decime Que Se Siente”: “Zeballos non sta negoziando il rinnovo con il Boca Juniors, ma sta trattando l’accordo con il Napoli”.

Il Boca non rinnova, il giocatore non resta oltre estate. È una situazione da sfruttare. Una permanenza dell’argentino in Argentina oltre giugno appare ormai difficilissima, quasi impossibile. La strada verso la Serie A è quella giusta, non per caso ma per scelta consapevole di tutte le parti coinvolte.

Il nodo economico da risolvere prima di luglio

Resta un’unica questione da dipanare: il prezzo del cartellino. Il Boca non regala Zeballos, ovviamente. I partenopei e il club argentino dovranno trovare un accordo economico soddisfacente entro l’estate. Non è ancora tempo di fretta, luglio è ancora lontano e prima di allora difficilmente accadrà qualcosa di concreto. Ma le fondamenta sono solide: il giocatore dice sì, la società azzurra lo vuole, le parti dialogano in modo costruttivo.

Il profilo di Zeballos combacia perfettamente con la filosofia di Conte: giovane, affamato, capace di saltare l’uomo, non ancora placato dalla visibilità mediatica. Ha tutto per diventare una freccia importante nell’arco dell’attacco azzurro. L’affare, per come sta prendendo forma, potrebbe essere fra i colpi più intelligenti del prossimo mercato estivo dei partenopei.