Napoli, fissata la data per il rientro di Di Lorenzo! Gli ultimi aggiornamenti sul capitano

Sabato scorso si sono visti due rientri fondamentali in casa Napoli: McTominay e De Bruyne, entrati nel secondo tempo, hanno subito fatto la differenza. Venerdì potrebbe tornare anche Stanislav Lobotoka ma non il capitano. Giovanni Di Lorenzo spinge per tornare in campo, ma bisognerà attendere ancora un pò: rientra contro il Milan?

Napoli, sprint Di Lorenzo: svelata la data del rientro

La stagione del Napoli è stata falcidiata alla quantità enorme di infortuni. La situazione, ora, va migliorando pian piano e il capitano Giovanni Di Lorenzo potrebbe essere uno dei prossimi a rientrare sul rettangolo verde. Nella gara di venerdì forse si rivedrà Lobotka, ma sicuramente non sarà presente il terzino azzurro.

L’edizione odierna di Tuttosport riporta gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni, svelando anche la possibile data del rientro. Di Lorenzo, difatti, sfrutterà la sosta per le nazionali per aumentare i carichi di lavoro in modo da farsi trovare pronto e convocabile per il big match del Maradona contro il Milan di Massimiliano Allegri.

Il capitano salterà, quindi, la gara contro il Cagliari e i play-off di qualificazione al Mondiale con l’Italia di Gattuso. Conte e il suo staff, però, non correranno rischi inutili e contro i rossoneri sarà convocato solo in caso di sensazioni positive, altrimenti si procederà con cautela.