Cagliari-Napoli: due possibili assenti per Conte, la scelta entro giovedì

La trasferta di Cagliari in programma venerdì 20 marzo rappresenta un crocevia delicato per il Napoli di Conte. Non soltanto per l’importanza della partita in sé, ma soprattutto per le incognite fisiche che circondano due pedine fondamentali della rosa azzurra. La decisione sui loro impieghi arriverà entro giovedì mattina, dopo una settimana di monitoraggio costante da parte dello staff medico e tecnico.

Lobotka, il regista ancora in bilico

Al centro dell’attenzione c’è Stanislav Lobotka, il regista slovacco che manca ancora all’appello tra i Fab Four del centrocampo partenopeo. Gli altri tre (Anguissa, McTominay e De Bruyne) sono rientrati e operativi, ma il maestro della mediana rimane fermo per un sovraccarico muscolare accusato dopo la gara col Verona.

Due partite saltate consecutivamente: prima contro il Torino, poi nell’ultimo turno interno contro il Lecce. Inizialmente si sperava in un rientro contro i salentini, ma la prudenza dello staff ha prevalso.

Meglio non rischiare ricadute, è stata la decisione. I segnali dagli allenamenti sono incoraggianti, i progressi quotidiani vengono monitorati attentamente, ma la certezza arriverà solo nei prossimi giorni. Giovedì mattina il verdetto: dentro o fuori dalla lista dei convocati per la trasferta.

Juan Jesus in dubbio: l’affaticamento non passa

Non è solo Lobotka a preoccupare Conte. Anche Juan Jesus presenta problematiche fisiche che richiedono massima attenzione. Il difensore brasiliano accusa un leggero affaticamento muscolare che lo ha relegato in panchina durante il match col Lecce, con Beukema confermato nel suo ruolo.

La situazione non è preoccupante, ma nemmeno risolta. Anche per lui la settimana sarà di verifica costante: ogni allenamento servirà a capire se potrà essere disponibile per la trasferta sarda. Lo stato fisico verrà monitorato giorno per giorno, senza fretta ma con massima attenzione.

Se Juan Jesus non dovesse recuperare, Beukema continuerebbe la sua serie di presenze al fianco di uno tra Rrahmani e Buongiorno. Entro giovedì mattina arriveranno le ufficialità.