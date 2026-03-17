Napoli, brutte notizie per Conte: i tempi di recupero si allungano

La situazione legata all’infortunio di Antonio Vergara preoccupa lo staff e impone una gestione particolarmente attenta dei tempi di recupero. Dopo le ultime valutazioni mediche, infatti, il quadro clinico ha richiesto un’analisi più approfondita ed un ulteriore consulto medico. L’obiettivo è evitare ricadute e permettere al giocatore di tornare in campo nelle migliori condizioni possibili.

Stop forzato e tempi di recupero

La fascite plantare, con cui il giocatore aveva continuato a scendere in campo grazie anche all’utilizzo di infiltrazioni, ha finito per aggravarsi fino a provocare una vera e propria lesione. Una situazione che ha costretto lo staff medico del Napoli a fermarlo immediatamente per evitare ulteriori complicazioni. Dopo gli esami effettuati, la prima indicazione è stata quella di osservare un periodo di riposo assoluto, necessario per consentire ai tessuti di recuperare e ridurre il rischio di peggioramenti.

I medici hanno quindi stimato uno stop di circa quaranta giorni, una tempistica che potrebbe variare in base alla risposta del fisico durante le prossime settimane. In questa fase, l’aspetto più importante resta la cautela: lo staff sanitario ha infatti invitato Conte a non accelerare i tempi e a procedere passo dopo passo nel percorso di recupero. La parola d’ordine resta prudenza, così da permettere un rientro graduale e soprattutto sicuro, con il Napoli che perde però l’ennesimo tassello fondamentale della sua rosa