Vergara l’erede di Insigne? Arriva la risposta di Lorenzo

Lorenzo insigne ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando della sua carriera, dell’avventura al Pescara e del Napoli, e sappiamo che quando il figlio di Napoli parla del club azzurro, non sono mai parole banali. Dallo scudetto del 2023, all’addio ai partenopei, passando per Vergara: Lorenzo si è raccontato a tutto tondo.

Sull’avventura al Pescara, Insigne la racconta così

“Verratti mi ha detto: ti aspettiamo fino all’ultimo giorno di mercato. Non hanno messo in discussione la miacondizione e io non ho pensato alla classifica. Altre squadre di B mi hanno cercato, ma in questa categoria sarei venuto solo a Pescara. Ho voluto chiudere ilcerchio dopo 14 anni, non è stato un problema inserirmi, ora dobbiamo fare questo miracolo.

Il Canada? Nel calcio non è andata, ho perso Napoli e Italia, ma Gattuso lo sento ogni giorno. Vergara è il mio erede. Immobile? Era a Bologna, stava andando a Parigi: se ci salviamo lo aspetto l’anno prossimo. Servirà poco a convincerlo, come hanno fatto con me”.