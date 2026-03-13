Vergara l’erede di Insigne? Arriva la risposta di Lorenzo

Lorenzo insigne ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando della sua carriera, dell’avventura al Pescara e del Napoli, e sappiamo che quando il figlio di Napoli parla del club azzurro, non sono mai parole banali. Dallo scudetto del 2023, all’addio ai partenopei, passando per Vergara: Lorenzo si è raccontato a tutto tondo.
Insigne e la nuova avventura al Pescara
Sull’avventura al Pescara, Insigne la racconta così
“Verratti mi ha detto: ti aspettiamo fino all’ultimo giorno di mercato. Non hanno messo in discussione la miacondizione e io non ho pensato alla classifica. Altre squadre di B mi hanno cercato, ma in questa categoria sarei venuto solo a Pescara. Ho voluto chiudere ilcerchio dopo 14 anni, non è stato un problema inserirmi, ora dobbiamo fare questo miracolo.
Il Canada? Nel calcio non è andata, ho perso Napoli e Italia, ma Gattuso lo sento ogni giorno. Vergara è il mio erede. Immobile? Era a Bologna, stava andando a Parigi: se ci salviamo lo aspetto l’anno prossimo. Servirà poco a convincerlo, come hanno fatto con me”.
Insigne parla di Vergara ed il Napoli
Sul Napoli, Insigne ha parlato di molte cose, soffermandosi anche su Vergara
“Senza infortuni avrebbe potuto rivincere lo scudetto. Conte è stato bravissimo a tirare fuori il meglio da chi aveva. L’ Inter invece ha una rosa ricca e nessun infortunato, come fai a competere? Vergara? Penso che abbia tutto per farcela, ha la gamba e regge l’urto. Non lo conosco di persona e non mancherà occasione, peccato si sia fatto male. Scudetto 2023? Mi dispiace non aver vinto quello dei 91 punti con Sarri, ma anche quello del 2023 avrei voluto festeggiarlo sul campo e non in Canada”.
Insigne chiosa poi sulla Nazionale, tra rimpianti, successi e possibili nuove convocazioni
“Andando in Canada ho perso anche la Nazionale, non è andata come speravo, ma qualche soddisfazione me la sono tolta prima (l’Europeo 2021, ndr). Ero in campo sia a San Siro contro la Svezia che a Palermo con la Macedonia, mi hanno lasciato il segno. Gattuso? Sa che sono sempre disponibile per la Nazionale (ride, ndr)”.