De Laurentiis prepara il blitz: pronti sul tavolo 100 milioni

Aurelio De Laurentiis, dopo aver affidato la panchina a Antonio Conte, ha deciso di cambiare anche strategia comunicativa: profilo basso, niente sortite pubbliche che potrebbero destabilizzare l’ambiente. Ma dietro le quinte, gli azzurri si preparano a un mercato di respiro internazionale. Secondo quanto riporta Armando Areniello, esperto di calciomercato di ‘7 Gold’ e ‘Tribuna.com’, il patron partenopeo è pronto a stanziare 100 milioni di euro per la sessione estiva. Una cifra che potrebbe rivoluzionare la rosa a disposizione dell’allenatore salentino.

Il piano faraonico del presidente azzurro

De Laurentiis ha capito il messaggio: Conte merita risorse all’altezza della sua ambizione. L’allenatore non è uno che accetta compromessi e il presidente lo sa bene. Ecco perché la decisione di mettere sul tavolo una cifra monstre come cento milioni. Non è solo una dichiarazione d’intenti, è un vero e proprio impegno verso chi siede sulla panchina del San Paolo.

La strategia è semplice ma efficace: rinforzare la rosa oltre il ricavato delle eventuali cessioni. Significa che i cento milioni rappresentano una base di partenza, non il limite massimo. Se dovessero arrivare offerte vantaggiose per qualche big, quel budget potrebbe crescere ulteriormente.

Conte vuole costruire una squadra competitiva, capace di lottare per lo scudetto. Per farlo servono innesti mirati, giocatori di qualità internazionale, gente che possa fare la differenza. Con cento milioni a disposizione, il mercato europeo diventa alla portata. Non parliamo di occasioni di sconto, ma di veri e propri colpi.

Lukaku verso l’Arabia: la possibile cessione

La situazione di Romelu Lukaku merita attenzione. Il belga, arrivato con grande entusiasmo la scorsa stagione, potrebbe non rientrare nei piani futuri del Napoli. Secondo Areniello, il bomber potrebbe finire in Arabia Saudita. Se la cessione di Lukaku si concretizzasse, il Napoli incasserebbe una cifra significativa.

La partenza del belga non sarebbe un dramma. Il Napoli ha comunque altri attaccanti in rosa e, con cento milioni, potrebbe pescare dal mercato internazionale qualcosa di particolarmente interessante.