Lukaku, il futuro al Napoli non è scontato: trattativa aperta e contatti in corso

Iniziano le riflessioni sul futuro e, inevitabilmente, il nome di Romelu Lukaku torna ad occupare spazi importanti negli uffici di Castel Volturno. L’attaccante belga ha attraversato una stagione complessa: il rientro dal grave infortunio lo ha limitato a pochi spezzoni di gara, aprendo interrogativi legittimi sulla sua permanenza in azzurro. Ma l’addio non è scontato. Tutt’altro. A fine stagione, il Napoli avrà importanti valutazioni da fare con il suo numero 9.

Manna e Lukaku: il patto che apre scenari diversi

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già avviato i primissimi confronti con l’entourage del centravanti, rappresentato dall’agente Federico Pastorello. Non sono discussioni formali, ma colloqui concreti su cosa succederà nei prossimi mesi. Il quotidiano ‘Il Mattino’ fotografa una situazione in cui il futuro di Big Rom rimane aperto a diverse possibilità.

Secondo quanto riportato, esiste un vero e proprio patto tra il ds partenopeo e il belga:

“Ovviamente, deciderà con Lukaku se è il caso di chiudere a fine stagione l’avventura azzurra di Big Rom: Pastorello e Manna ne hanno già parlato, dovesse arrivare l’offerta milionaria dai campionati arabi (ma i venti di guerra frenano ogni cosa), il belga farà le sue valutazioni”.

Il percorso di questa stagione per l’attaccante è stato tutt’altro che lineare. L’infortunio grave lo ha messo fuori gioco per settimane e il recupero non è stato immediato.

Lukaku sa che a fine stagione dovrà confrontarsi con una valutazione senza scuse. Il Napoli, dal suo canto, deve fare i conti con una realtà: il belga rappresenta un investimento significativo e, se non riesce a garantire continuità di rendimento, la società dovrà considerare alternative.

Le offerte dal mercato arabo potrebbero essere decisive. Se dovessero arrivare proposte concrete, sarà uno snodo cruciale. I prossimi mesi saranno perciò determinanti. Lukaku avrà l’occasione di dimostrare di aver superato definitivamente l’infortunio e di poter essere utile nel rush finale del campionato. Ogni minuto in campo diventerà una sorta di esame per il suo futuro azzurro.