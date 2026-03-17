Cagliari-Napoli, la decisione dei sardi spiazza tutti: comunicato ufficiale del club

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Lecce, il Napoli volta pagina e si prepara in vista della sfida del prossimo venerdì contro il Cagliari. Una trasferta insidiosa per ogni club, che però i partenopei vogliono far loro per arrivare nel migliore dei modi alla sosta. Gli azzurri sono a +6 sul quinto posto e ad un solo punto dal Milan secondo. Inutile dire che l’obiettivo sia tentare il sorpasso prima delle due settimane di riposo. Anche il Cagliari, però, non ha nessuna intenzione di piegarsi.

Cagliari, ritiro prima del Napoli: i sardi cercano l’impresa

L’ultima sconfitta per 3-1 contro il Pisa, avversario tutt’altro che imbattibile e soprattutto in inferiorità numerica per quasi un’ora, è stata un durissimo colpo per il Cagliari. Un brutto K.O. che i sardi sperano di dimenticare con una gran prestazione contro il Napoli. Come annunciato nelle scorse ore dallo stesso club rossoblù, la squadra di Fabio Pisacane andrà in ritiro per preparare al meglio la sfida di venerdì. Di seguito il comunicato del club: