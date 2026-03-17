Sarà out con il Cagliari? Ecco cosa trapela in casa Napoli

In casa Napoli la situazione infortuni va migliorando piano piano. Contro il Lecce è stato evidente il cambio di marcia con McTominay e De Bruyne in campo, facendo aumentare i rimpianti per quella che poteva essere una stagione diversa senza tutti questi stop. Per la prossima gara, contro il Cagliari, potrebbe tornare anche Stanislav Lobotka.

Napoli, Lobotka torna contro il Cagliari? Le ultime

Dopo aver saltato le ultime due gare di campionato, contro Torino e Lecce, il centrocampista slovacco potrebbe tornare disponibile per il match di venerdì pomeriggio contro i rossoblù di Fabio Pisacane. Gli azzurri, difatti, saranno impegnati venerdi alle 18.30 in casa del Cagliari.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Lobotka viaggia verso la convocazione per la gara di venerdì. Saranno decisivi, ovviamente, questi giorni di allenamento che dirigono alla gara. Non verranno presi rischi dopo il sovraccarico muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime partite.

Nel prossimo turno, qualora Lobotka venisse convocato, tornerebbero finalmente disponibili tutti i famosi ‘Fab Four’, anche se sicuramente non nelle migliori condizioni. Conte si augurava sicuramente un maggiore impiego dei quattro, ma già ritrovarli è un primo passo.