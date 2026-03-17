ADL e Conte: previsto un chiarimento a fine stagione, un fattore preoccupa

Antonio Conte vuole rimanere a Napoli anche nella prossima stagione. L’allenatore azzurro lo ha dichiarato pubblicamente, ma sa bene che dovrà avere un confronto decisivo con De Laurentiis a fine anno. Il patron partenopeo, stando a quanto riporta ‘Tuttosport’, non ha dubbi sulla continuità del progetto. Ma pretende chiarimenti su un aspetto specifico: gli infortuni. Tanti, troppi. Quaranta stop da inizio anno, con ben 32 di natura muscolare. Un dato che farà da fil rouge della conversazione tra i due.

I numeri degli infortuni: un interrogativo senza risposta

Quaranta. Quaranta giocatori, in varie occasioni, sono stati fermati da problemi fisici. Ma il dato più preoccupante riguarda la tipologia: 32 di questi fermi sono di natura muscolare. Una percentuale altissima che suggerisce un problema non casuale, bensì strutturale. De Laurentiis vuole capire cosa stia accadendo davvero negli allenamenti e nella gestione del carico di lavoro.

Il patron azzurro non mette in dubbio la competenza di Conte. La fiducia nel tecnico salentino resta salda. Ma quando i muscoli cedono con questa frequenza, le domande diventano inevitabili. Come vengono dosate le sedute? Quali sono i protocolli di prevenzione? Ci sono carenze nel lavoro dello staff medico o preparatori? Sono interrogativi legittimi, soprattutto considerando che il Napoli investe cifre importanti nella rosa e non può permettersi di veder decimato il gruppo ogni tre settimane.

Conte e la continuità del progetto: cosa attendersi

Il confronto tra ADL e Conte avverrà a fine stagione, quando i conti saranno fatti e le ambizioni dell’anno prossimo saranno più chiare. L’allenatore ha già espresso pubblicamente il suo desiderio di proseguire l’opera iniziata a Napoli. Il progetto non è concluso, anzi: la squadra ha ancora margini di crescita importanti, soprattutto se riuscirà a mantenere i suoi pezzi da novanta sani e disponibili.

Ma De Laurentiis non scenderà a compromessi sulla questione infortuni. Se il problema dovesse persistere, il patron chiederà risposte concrete: modifiche ai metodi di allenamento, rinforzi nello staff medico, studi più approfonditi sul fenomeno.

Un percorso verso lo scudetto, o comunque verso obiettivi importanti, non può essere costruito su fondamenta fragili. Ecco perché il colloquio di fine stagione non sarà una formalità, ma un momento cruciale per comprendere se il Napoli riuscirà davvero a tornare competitivo anche sul fronte dell’integrità fisica del gruppo.