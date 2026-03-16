Vertice cruciale per il futuro del Napoli: ADL incontra Conte, tre temi sul tavolo

A nove partite dal termine della stagione, il Napoli si prepara a un confronto decisivo tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Antonio Conte. Non è una semplice riunione di fine campionato: è il momento in cui club e tecnico faranno chiarezza su questioni che vanno ben oltre il mercato estivo. Il contratto del salentino scade nel 2027, ma prima di proseguire insieme serve allineare vedute su tre questioni spinose che hanno caratterizzato questi mesi.

Infortuni a non finire: il primo tema al vertice

Il primo argomento della discussione riguarda il numero impressionante di infortuni che ha colpito la rosa azzurra. Non è solo una questione di sfortuna: il club e lo staff tecnico dovranno analizzare come mai i recuperi si sono dilatati nel tempo più del previsto e se le sinergie tra i differenti settori dello staff medico funzionano davvero.

Conte e De Laurentiis condividono l’idea che non ci sarà bisogno di una campagna acquisti faraonica in estate. Per questo, i prossimi passi di crescita del Napoli passano necessariamente da qui: da una migliore gestione della prevenzione e della salute dei giocatori.

La questione mediatica: eccessi e silenzi pericolosi

Il secondo tema è squisitamente mediatico, ma non per questo meno importante. Secondo quanto riporta ‘Repubblica’, la società è stata troppo spesso in seconda linea mentre il tecnico leccese ha oscillato tra due estremi.

Fino a inizio gennaio, Conte si è esposto, prendendo la scena e comunicando direttamente con i media. Poi, quasi all’improvviso, è sparito dai radar. L’espulsione a San Siro contro l’Inter ha segnato uno spartiacque netto.

Nel vertice si parlerà di questo tema e si punterà a trovare un equilibrio: Conte ha il diritto di esistere pubblicamente senza ingombrare la gestione societaria e De Laurentiis deve puntare a stare in primo piano quando serve, proteggendo il suo allenatore. Non è solo una questione di comunicazione: è il volto che il Napoli mostra.

Il centro sportivo: il sogno che deve decollare

Sullo sfondo, ma non meno importante, c’è la questione del nuovo centro sportivo. Conte ha sempre detto di voler lasciare una traccia duratura del suo passaggio nel club, anche quando se ne andrà. De Laurentiis la pensa esattamente nello stesso modo. Il 1° agosto il Napoli festeggerà il suo centenario senza avere una casa di propria proprietà, nemmeno uno stadio che gli appartenga.

Un’anomalia che pesa. Il progetto del centro sportivo è qualcosa a cui il tecnico tiene parecchio e che ora deve finalmente decollare. È il simbolo tangibile della volontà di costruire qualcosa di stabile, di generazionale.

‘Repubblica’ infine assicura che nulla fa pensare a un divorzio anticipato tra i due. Anzi: il fatto che affronteranno questi tre temi dimostra che vogliono proseguire insieme, ma con fondamenta solide.