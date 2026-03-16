Napoli, novità importanti per il ritorno di Lobotka! Ecco cosa filtra per Cagliari

Stanislav Lobotka si avvicina al rientro in campo. Il centrocampista azzurro conta di tornare a disposizione già nella prossima sfida di campionato, ovvero per la trasferta di venerdì in Sardegna contro il Cagliari (fischio d’inizio alle 18:30). Non è ancora certa la sua presenza, ma i segnali sono incoraggianti.

Il centrocampista slovacco verso il recupero

Sabato, nella vittoria dei partenopei contro il Lecce, non c’è stata nemmeno la possibilità di un tentativo last-minute. Una scelta precauzionale di Conte e del suo staff: meglio rinviare il rientro piuttosto che rischiare una ricaduta.

Oggi il Napoli si ritroverà a Castel Volturno dopo il riposo domenicale per iniziare la preparazione alla sfida sarda. E le sensazioni, almeno secondo quanto filtrato dal ‘Corriere dello Sport’, sono positive.

Il rientro è previsto per la gara di venerdì in Sardegna, salvo complicazioni negli ultimi allenamenti. I progressi dei prossimi giorni faranno chiarezza definitiva sulle sue condizioni.

Con il suo recupero, il Napoli ritroverebbe finalmente il quartetto offensivo completo, quella formazione che Conte ha costruito pezzo dopo pezzo e che non gioca insieme da mesi. La dinamica del centrocampo cambierebbe: il volume di gioco, la circolazione palla, la pressione alta sarebbero potenziate dal ritorno del suo tecnico slovacco.

La finestra di cinque giorni prima della trasferta sarda rappresenta il tempo necessario per capire se il recupero sarà totale oppure se servirà ancora cautela. Conte sa bene che una ricaduta potrebbe significare problemi seri.

L’importanza dei Fab Four per gli equilibri tattici

Lobotka non è un’aggiunta qualsiasi alla squadra. È il fulcro del centrocampo, il regista che permette al Napoli di giocare quel calcio verticale e offensivo che Conte vuole. La sua assenza ha costretto lo staff azzurro a modifiche tattiche significative, trovando comunque soluzioni vincenti (la rimonta sul Lecce ne è la prova).

Ma il Napoli intero respira diversamente quando il numero 68 è in campo. Il ritorno di Lobotka a Cagliari potrebbe rappresentare un punto di svolta anche psicologico. La squadra sentirebbe la spinta di un elemento tornato dalle assenze, un segnale di ritorno alla normalità che il Napoli sta inseguendo da settimane.