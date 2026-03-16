Napoli, nuovo premio speciale per l’azzurro: è stato il migliore della Serie A

La passata stagione per il Napoli è stata un vero e proprio successo. Tanti i premi ricevuti dagli azzurri, a partire da quello collettivo dello Scudetto. In queste ore è stato assegnato anche il premio per il miglior preparatore atletico, vinto da Costantino Coratti preparatore degli azzurri.
Napoli, Coratti miglior preparatore: i dettagli
In queste ore in casa Napoli è arrivato un nuovo premio. Costantino Coratti, collaboratore di Antonio Conte, è stato infatti premiato come miglior preparatore della stagione 2024/2025, vincendo il prestigioso premio ‘Cronometro d’oro’. Il preparatore azzurro è stato votato dai colleghi quale miglior professionista della passata stagione.
Di seguito le parole di Coratti alla cerimonia:
“Sono estremamente felice di ricevere questo premio, ringrazio tutti i colleghi che mi hanno votato. Ritengo che questo sia un traguardo da condividere con tutte le persone che ci aiutano ogni giorno. Voglio condividerlo innanzitutto con due professori vicinissimi a me e che mi hanno aiutato tantissimo: il prof.Cacciapuoti e il prof.De Felice”
“Voglio condividere questo premio con i giocatori: senza il loro impegno giornaliero non avremmo potuto raggiungere alcun risultato. Lo condivido con il club che, ultimamente, si sta abituando a portare a casa premi importanti. Infine, voglio condividerlo con mister Conte, con il quale, quasi la totalità dei preparatori che ha lavorato con lui, ha raggiunto questo prestigioso riconoscimento”.