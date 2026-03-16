Napoli, nuovo premio speciale per l’azzurro: è stato il migliore della Serie A

La passata stagione per il Napoli è stata un vero e proprio successo. Tanti i premi ricevuti dagli azzurri, a partire da quello collettivo dello Scudetto. In queste ore è stato assegnato anche il premio per il miglior preparatore atletico, vinto da Costantino Coratti preparatore degli azzurri.

Napoli, Coratti miglior preparatore: i dettagli

In queste ore in casa Napoli è arrivato un nuovo premio. Costantino Coratti, collaboratore di Antonio Conte, è stato infatti premiato come miglior preparatore della stagione 2024/2025, vincendo il prestigioso premio ‘Cronometro d’oro’. Il preparatore azzurro è stato votato dai colleghi quale miglior professionista della passata stagione.

Di seguito le parole di Coratti alla cerimonia: