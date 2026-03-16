Napoli, Conte lo vuole in azzurro: il portiere incanta e convince

A nove giornate dalla fine della stagione, Antonio Conte pensa già al mercato estivo. Non è il momento di fermarsi, anzi serve alzare il livello dell’organico azzurro, renderlo ancora più competitivo. E tra i nomi che circolano negli uffici del Napoli spunta quello di Jean Butez, portiere del Como. Un nome che ha conquistato completamente il mister partenopeo.

Butez nel mirino di Conte

Il portiere francese non è certo una scommessa. Sta dimostrando di essere uno dei migliori estremi difensori della Serie A in questa stagione e le sue prestazioni tra i pali non sono passate inosservate.

Conte, in particolare, sarebbe rimasto colpito da un aspetto specifico del suo gioco: la capacità di giocare con i piedi. Una dote che il tecnico salentino valuta enormemente, considerato il suo modello tattico che vede il portiere come quasi un difensore aggiunto nel possesso palla.

Non è una priorità assoluta, ma piuttosto un’opzione da valutare per il futuro. L’idea è quella di avere un’alternativa di qualità, qualcuno che possa dare garanzie se mai dovessero presentarsi problemi fisici o necessità di rotazione. Butez potrebbe essere quel profilo: esperto, affidabile, moderno negli schemi di gioco contemporaneo.

Il mercato estivo dirà se questa idea prenderà forma concreta. Per ora rimane un monitoraggio attento, un’osservazione costante di un giocatore che, nonostante i quasi 31 anni, ha ancora molto da offrire al calcio di alto livello. E soprattutto a una squadra che, nei prossimi mesi, potrebbe avere l’occasione di rafforzarsi ulteriormente sotto la guida di un allenatore che non lascia nulla al caso.