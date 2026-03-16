Hojlund scende in campo per la salute: il messaggio sulla salute e l’alimentazione (VIDEO)

Il Napoli scende in campo anche fuori dal terreno di gioco. Il club azzurro sostiene la campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione di obesità e sovrappeso. E lo fa con Rasmus Hojlund. Il messaggio dell’attaccante nasce dalla collaborazione con la Fondazione Valter Longo e punta a diffondere maggiore consapevolezza sull’importanza di uno stile di vita sano. L’iniziativa, rivolta soprattutto ai giovani e alle famiglie, ha l’obiettivo di promuovere corretta alimentazione, attività fisica e soprattutto prevenzione.

Il messaggio di Højlund nella campagna della Fondazione Valter Longo con il Napoli

Nel video pubblicato sui canali della Fondazione, Rasmus Hojlund ha invitato chi affronta problemi di obesità o sovrappeso a non sentirsi solo. Il messaggio del giocatore del Napoli vuole trasmettere fiducia e incoraggiare scelte più consapevoli.

“La partita più importante è quella per la tua salute, ma ci vuole impegno. Con il supporto della Fondazione Valter Longo possiamo farcela, non sei solo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fondazione Valter Longo ETS (@fondazionevalterlongo)

L’iniziativa nasce dalla partnership tra il Napoli e la Fondazione Valter Longo, impegnata da anni nella ricerca scientifica e nella diffusione di programmi dedicati alla prevenzione.

La campagna mira perciò a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di affrontare in modo consapevole il tema del sovrappeso e dell’obesità.

Un progetto che coinvolge il territorio

In Campania è inoltre in crescita una rete di supporto dedicata a queste problematiche. Tra i progetti più importanti c’è ‘Comunità S.A.N.E.’, promosso proprio dalla Fondazione Valter Longo insieme all’Ospedale Evangelico Betania.

L’iniziativa è sostenuta anche dalla Regione Campania e coinvolge scuole, famiglie e ragazzi. L’obiettivo è costruire una cultura della prevenzione che parta dalle nuove generazioni. Il calcio, con la sua visibilità, diventa così uno strumento potente per diffondere messaggi positivi e promuovere salute.