Futuro Conte: il progetto prende quota, ecco cosa sta succedendo in casa Napoli

Il rapporto tra Antonio Conte e il Napoli potrebbe andare avanti ancora a lungo. L’ipotesi di una terza stagione consecutiva del tecnico alla guida della squadra azzurra si sta infatti facendo più concreta. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il club, ADL e l’allenatore avrebbero la volontà di continuare insieme. Un segnale importante per il futuro del Napoli, che punta sulla stabilità tecnica per consolidare il proprio progetto sportivo.

Conte ancora al Napoli: cresce l’ipotesi di una terza stagione

Antonio Conte, allenatore che è ormai diventato un punto di riferimento per la squadra e per l’ambiente, potrebbe davvero restare al Napoli e dar vinta ad una nuova stagione che punta a ottenere il massimo.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, la permanenza del tecnico sulla panchina del Napoli anche per una terza stagione consecutiva sembra essere sempre più probabile.

Un segnale che racconta il clima positivo costruito negli ultimi mesi tra l’allenatore e la società guidata da Aurelio De Laurentiis.

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Se la permanenza dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di una situazione particolare nella carriera di Antonio Conte. Il tecnico italiano raramente è rimasto così a lungo nello stesso club.

Il precedente più significativo resta infatti quello con la Juventus, dove Conte ha guidato la squadra per tre stagioni consecutive ottenendo risultati importanti e costruendo un ciclo vincente.