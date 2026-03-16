De Bruyne sotto accusa, il rendimento non convince: “Sei milioni? Diamoli a McTominay”

Kevin De Bruyne è tornato in campo domo mesi di recupero a causa di un brutto infortunio. Il belga ha dato il suo contributo contro il Lecce, ma deve ancora trovare la sua forma migliore. L’obiettivo del giocatore è arrivare al meglio al prossimo Mondiale, probabilmente l’ultimo con il suo Belgio.

Intervenuto nella trasmissione “Il Bello del Calcio”, Pierpaolo Marino ha detto la sua sulla situazione legata all’ex City:

“De Bruyne mi è piaciuto nell’ultima gara contro il Lecce e mi ha sorpreso, ora si è presentato meglio che in estate e secondo voi è rispettoso che si è presentato in quelle condizioni? Parliamo di un giocatore di 6 milioni. Poi non penso sia normale si sia infortunato tirando un calcio di rigore. Perchè non li diamo a McTominay 6 milioni e lo confermiamo per altri 5 anni?.”