De Bruyne sotto accusa, il rendimento non convince: “Sei milioni? Diamoli a McTominay”

Kevin De Bruyne è tornato in campo domo mesi di recupero a causa di un brutto infortunio. Il belga ha dato il suo contributo contro il Lecce, ma deve ancora trovare la sua forma migliore. L’obiettivo del giocatore è arrivare al meglio al prossimo Mondiale, probabilmente l’ultimo con il suo Belgio.
Il Napoli può ancora contare su De Bruyne?
Intervenuto nella trasmissione “Il Bello del Calcio”, Pierpaolo Marino ha detto la sua sulla situazione legata all’ex City:
“De Bruyne mi è piaciuto nell’ultima gara contro il Lecce e mi ha sorpreso, ora si è presentato meglio che in estate e secondo voi è rispettoso che si è presentato in quelle condizioni? Parliamo di un giocatore di 6 milioni. Poi non penso sia normale si sia infortunato tirando un calcio di rigore. Perchè non li diamo a McTominay 6 milioni e lo confermiamo per altri 5 anni?.”
Il concetto è chiaro, probabilmente i soldi investiti per il belga potrebbero servire per mantenere a Napoli altri pilastri della squadra.