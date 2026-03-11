McTominay sempre più vicino al rinnovo: c’è già stato un incontro!

La dirigenza azzurra, come del resto Antonio Conte e squadra, è concentrata su questo rush final di stagione con una qualificazione in Champions League da blindare. L’uomo mercato azzurro, però, inizia a guardare con interessa alla prossima stagione calcistica. Uno dei primi temi che andrà ad affrontare è il rinnovo di Scott McTominay: c’è già stato il primo incontro tra le parti!

Napoli, rinnovo McTominay: i dettagli del contratto

Lo scozzese ha tutte le intenzioni di rinnovare il suo contratto, e come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport c’è già stato un incontro tra Giovanni Manna e l’agente di Scott prima di Napoli-Roma: le sensazioni sono apparse subito positive.

La proposta azzurra è sicuramente degna di nota come riporta La Gazzetta dello Sport: prolungamento fino al 2030, opzione per un’altra stagione, 5 milioni di ingaggio e anche l’inserimento della clausola rescissoria. Le parti si aggiorneranno, ma al momento non sembrano esserci ostacoli per far continuare il matrimonio del campione ex Manchester con il Napoli.

Napoli sogna Scott: i tifosi sperano

Scott McTominay dal suo arrivo all’ombra del Vesuvio è subito diventato uno dei beniamini dei tifosi azzurri, che ora sperano nel suo prolungamento per vederlo vestire la casacca azzurra ancora per diversi anni magari rivivendo qualche altra vittoria come avvenuto nella scorsa stagione con lo Scudetto e in questa con la vittoria della Supercoppa italiana.