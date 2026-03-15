Napoli, De Bruyne è di nuovo un fattore: il belga ha cambiato la squadra

Il Napoli ha conquistato la terza vittoria consecutiva in campionato ai danni del Lecce, proiettandosi verso il secondo posto in classifica. Lo scudetto resta solo un sogno, ma arrivare dietro l’Inter sarebbe comunque un buon traguardo considerate le difficoltà della stagione, infortuni su tutti. Il recupero degli assenti, vedi De Bruyne, sta ridando vita alla squadra di Antonio Conte. Vantare la presenza di un giocatore come lui in campo non è per tutti.

Lo scudetto è un sogno, ma il secondo posto no: il Napoli ci prova

Il gol di Siebert dopo pochi secondi dal fischio d’inizio ha messo in difficoltà gli azzurri. Il Lecce ha chiuso il primo tempo in vantaggio, ma poi ha fatto i conti con la qualità del Napoli. L’ingresso in campo di Kevin De Bruyne è stato certamente un fattore. Il dominio del gioco azzurro è passato proprio dal centrocampo. I piedi del belga sono sempre gli stessi e la sua visione di gioco fa invidia a tutti i suoi colleghi.

L’apporto di Scott McTominay non è stato da meno e, certamente, anche lo scozzese potrebbe essere un fattore per il finale di stagione. Il carisma dell’ex United, insieme all’esperienza e all’intelligenza di KDB, possono riaccendere le ambizioni del club partenopeo.