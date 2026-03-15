Napoli-Lecce, il commento di De Bruyne gasa i tifosi: avete letto cosa ha scritto?

La vittoria del Napoli contro il Lecce ha acceso l’entusiasmo dei tifosi azzurri anche sui social. Dopo il match giocato allo stadio Diego Armando Maradona, è arrivato un messaggio che non è passato inosservato. A pubblicarlo è stato Kevin De Bruyne, che con poche parole ha commentato il successo del Napoli. Il centrocampista belga ha condiviso uno scatto della partita e una frase che ha rapidamente fatto il giro della rete.

Il messaggio social di De Bruyne dopo Napoli-Lecce

Dopo la partita tra Napoli e Lecce, Kevin De Bruyne ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae in campo con la maglia azzurra. A colpire i tifosi è stata soprattutto la frase scelta dal centrocampista per accompagnare il post, insieme alla posa del giocatore, vista in chiave ironica.

“Quando vogliono toglierci i 3 punti”.

In poche ore il post ha raccolto migliaia di interazioni, con i tifosi del Napoli che hanno riempito i commenti di messaggi di sostegno e entusiasmo.