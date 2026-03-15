Mercato Napoli, occhi sul difensore del Galatasaray: trattativa possibile?

L’asse Napoli–Galatasaray continua a scaldare il mercato turco. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, gli azzurri starebbero monitorando con attenzione Wilfried Singo, il difensore ivoriano arrivato in Turchia all’inizio della stagione. Una pista che potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per rinforzare il reparto difensivo partenopeo, anche se al momento il club giallorosso non sembra intenzionato a fare sconti.

Chi è Wilfried Singo e cosa può dare al Napoli

Classe 2000, Singo ha già accumulato 19 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Galatasaray, dimostrando una buona capacità di adattamento. Non solo difesa pura: l’ivoriano ha anche contribuito in fase offensiva, realizzando un gol e firmando tre assist. Numeri che lasciano intendere un profilo polivalente, capace di giocare sia nella linea difensiva a tre che a quattro, con una buona propensione a salire verso il centrocampo quando possibile.

Gli infortuni hanno colpito la squadra e rafforzare il pacchetto difensivo con un elemento giovane, ma già esperto, potrebbe essere una soluzione intelligente per affrontare al meglio la prossima stagione.

Il Galatasaray frena: niente cessione in vista

La strada per arrivare a Singo, però, non è proprio spianata. Il Galatasaray, al momento, non sembra interessato a cederlo. Il club turco ha tutt’altro intento, quello di trattenerlo a lungo termine e costruire il proprio futuro difensivo senza rinunciare al suo contributo. Una posizione di forza che il Gala può permettersi dopo averlo acquisito da poco, senza pressioni immediate per monetizzare.

Questo significa che il Napoli, qualora decidesse di insistere, dovrebbe mettere sul tavolo un’offerta significativa. Non una semplice trattativa di cortesia, ma un’operazione in grado di convincere la dirigenza turca a ripensare i propri piani. Un esborso che, considerato il mercato attuale, potrebbe facilmente aggirarsi intorno ai 15-20 milioni di euro, cifra che il Napoli potrebbe investire per riportarlo in Serie A.