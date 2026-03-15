Capuano lancia una provocazione sul Napoli: è ancora possibile?

Giovanni Capuano ha acceso i riflettori su una possibilità che molti tifosi azzurri non osavano più nemmeno immaginare. Il noto giornalista, attraverso un post pubblicato sul suo account X, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Lecce con una dichiarazione che suona come una vera e propria provocazione: “Il Napoli rientra nella corsa scudetto“. Una frase breve, secca, carica di ironia e al contempo di una sottile speranza.

Capuano provoca: Napoli in corsa per lo Scudetto?

La corsa Scudetto in Serie A raramente regala sorprese colossali. Chi è rimasto indietro difficilmente ritrova distacchi significativi nelle fasi finali della stagione, soprattutto in virtù dei ben nove punti di distacco che separano gli azzurri dall’Inter. Eppure, il calcio vive di eccezioni, di squadre che trovano una chiave tattica, un’alchimia particolare che le trasforma in macchine da punti. Il Napoli ha dimostrato di possedere questa capacità in passato.

La domanda non è solo se gli azzurri possono vincere le prossime partite, ma se possono mantenere una continuità vincente capace di mettere pressione alle rivali. Capuano non ha scritto una tesi accademica, ha semplicemente lanciato un’osservazione che sa di scommessa. Una scommessa sulla mentalità, sulla capacità di una squadra di credere nei propri mezzi anche quando la matematica sembra avversa.

Il Napoli tra speranza e realtà: cosa dicono i numeri

Analizzando la situazione oggettiva, resta difficile vedere gli azzurri come candidati principali al titolo. Tuttavia, il calcio non si gioca sempre sulla carta. La performance contro il Lecce, indipendentemente dall’avversario, conta perché mantiene accesa la fiamma della competitività. Ogni gara diventa un’occasione per accorciare le distanze, per dimostrare che la stagione non è finita, che ci sono ancora capitoli da scrivere.

La provocazione di Capuano, analizzata nel profondo, non è soltanto ironica. È un richiamo al presente, al momento in cui il Napoli si trova oggi. Una squadra che non vince non può pensare di competere. Una squadra che invece raccoglie tre punti dopo tre punti inizia a credere. La psicologia dello sport insegna che il momentum è tutto: una serie positiva può trascinare una squadra ben al di là delle aspettative iniziali.